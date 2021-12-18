Sahte içkinin içine tiner mi konuluyor? Kayınpederi sahte içkiden ölen yurttaş iddia etti - Son Dakika

Türkiye, sahte içkiden art arda gelen ölümler nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Antalya'da sahte içkiden hayatını kaybeden Hasan Sülek'in damadı Süleyman Belen ise korkunç bir iddia ortaya attı. Belen, "Uzmanlar inceledi. İçkinin içine tiner koymuşlar" dedi.

GÖRME BOZUKLUĞU YAŞAYIP FENALAŞTI

12 Aralık Pazar günü, Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde arkadaşının getirdiği sahte içkiyi tüketen Hasan Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşayıp, fenalaşınca yakınları tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, evli ve 4 çocuk sahibi Sülek, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sülek'in cenazesi, otopsinin ardından kardeşi ve damadına teslim edildi.

"İÇKİNİN İÇERİSİNE TİNER KOYMUŞLAR"

Hasan Sülek'in damadı Süleyman Belen, yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi. Kayınpederinin tükettiği içkiyi uzman ekiplerin incelediğini belirten Belen, "Uzmanlar, bize 'İçkinin içine tiner koymuşlar' bildiriminde bulundu" diye konuştu. Hasan Sülek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'nın Bozkır ilçesine götürüldü.

1 AYDA 3 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ

Öte yandan Manavgat'ta, son 1 ay içinde 6 kişi, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olanlardan biri 11 Aralık, diğeri 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 12 Aralık'ta zehirlenen Hasan Sülek'in dün yaşamını yitirmesiyle sahte içkiden son 1 aydaki ölü sayısı, 3'e çıktı. 3 kişinin tedavisi ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Manavgat'ta sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklandı.