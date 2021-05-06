Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti - Son Dakika

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti

06.05.2021 10:49
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti, System.String[]

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Akra FM'in yanı sıra birçok kurumun kuruluşunda yer alan ve TDV Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, İstanbul İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Gökyüzü Eğitim Kurumları gibi kuruluşlarda görev alan Öztürk, 1958'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi.

Kayseri İmam Hatip Lisesi'nin ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alan Öztürk, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümü'nde de "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" adlı tezi ile yüksek lisans yaptı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde "Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri" adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamlayan Hüseyin Emin Öztürk, şiirlerini Pınar (1976), Gerçek (1979), İslam (1983), Türk Edebiyatı (1983) dergilerinde, hikayelerini ise Diyanet Çocuk (1983), Kandil (1985), Türkiye Çocuk (1986), Gülçocuk (1987) dergilerinde okurların beğenisine sundu.

Öztürk, "Kınalı Kuzu" adlı eseriyle 1979'da Gerçek dergisinin "Çocuk Hikayesi Yarışması"nda birinci oldu. "Yaralı Keklik" adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, "Gül Ağacı" ve "Çiğdem Çiçekleri" adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı "Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü"nü aldı.

Hikayeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk'ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının "Düştüm Kabe Yollarına" adlı şiiri Ender Doğan tarafından, "Efsunlu Şehir" adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı.

Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı Kurucusu, Türkiye Yazarlar Birliği, Birleşik Sanatçılar Derneği, İLESAM ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde üyeliği olan Hüseyin Emin Öztürk'ün diğer eserlerinden bazıları da şöyle:

"Bu Sevdanın Uğrunda" (1986), "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" (1992), "Kişilik Gelişimi Açısından Çocuk ve Televizyon" (2002), "Derviş Dedenin Dilinden İman Prensipleri "(1983), "Derviş Dedenin Dilinden İbadet Prensipleri" (1987), "İpek Kuyruklu Uçurtma" (1989), "Çiğdem Çiçekleri" (çocuk oyunu, 1987), "Kalbimin Kanat Sesleri" (2008), "Rüya Şiirleri" (2015).

Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Emin Öztürk, Edebiyat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti - Son Dakika


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