Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı
30.11.2025 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı
Haber Videosu

Göynük'teki enerji santralinde şaka amacıyla hava basılan işçi ağır yaralandı, diğer işçi tutuklandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde işçiler arasında yapılan "şaka" ağır yaralanmayla sonuçlandı. Mesai arkadaşınin kompresörle makatından hava bastığı işçinin kalın bağırsağı patlarken, diğer işçi tutuklandı.

Bolu'da yok artık dedirten bir olay meydana geldi. Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde yaşandı.

KOMPRESORLA MAKATINA HAVA BASTILAR

İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.'ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILDI

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.'nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Enerji, Göynük, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı 26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
Fikri Sağlar’ın “kiralık“ sözleri Gürsel Tekin’i çıldırttı Fikri Sağlar'ın "kiralık" sözleri Gürsel Tekin'i çıldırttı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı 6-0’lık maç sonrası çıldırdı Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

18:00
Partizan taraftarları, Obradovic’in ayrılığını antrenmanda protesto etti
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti
17:55
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte’de dünya evine girdi
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi
17:54
Volkan Demirel’in hedefinde Galatasaray’ın iki yıldızı birden var
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
17:20
İtalya’da tüm manşetler Kenan Yıldız
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız
17:09
Kara kış İstanbul’a geliyor Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
Kara kış İstanbul'a geliyor! Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
17:00
Ne altın ne dolar İslam Memiş’ten 2026’nın yatırım şampiyonu tahmini
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
15:49
Papa 14. Leo, Lübnan’a gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
14:29
AK Partili Tayyar’dan olay iddia: Öcalan ’Süreç başarılı olmazsa Bahçeli’ye darbe yapılacak’ dedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 18:36:23. #7.12#
SON DAKİKA: Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.