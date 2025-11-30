Şaka Kanlı Bitti: İşçi Tutuklandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde işçiler arasında yapılan "şaka" ağır yaralanmayla sonuçlandı. Mesai arkadaşınin kompresörle makatından hava bastığı işçinin kalın bağırsağı patlarken, diğer işçi tutuklandı.

Bolu'da yok artık dedirten bir olay meydana geldi. Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde yaşandı.

KOMPRESORLA MAKATINA HAVA BASTILAR

İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.'ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILDI

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.'nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.