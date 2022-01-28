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Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açıldı - Son Dakika

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açıldı

28.01.2022 22:39
Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açıldı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın en önemli özelliğinin birlik beraberliği ve kadirşinaslığı olduğunu belirterek, "Potansiyeli çok yüksek bir şehirdir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın en önemli özelliğinin birlik beraberliği ve kadirşinaslığı olduğunu belirterek, "Potansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Ülkemizin büyük bir yürüyüşü, dünyada daha iyi noktalara ulaşma hedefi var. İnşallah Sakaryamız bu büyük yürüyüşe desteğini her geçen gün artırarak devam edecektir." dedi.

Sakarya'da üç ilçeyi birbirine bağlayan ve kent trafiğinin önlenmesi amacıyla 40 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan SGK Köprülü Kavşağı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un katıldığı törenle açıldı.

Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerini birbirine bağlayan 22 metre eni, 33 metre açıklığa sahip Sakarya SGK Köprülü Kavşağı ile bölgede ulaşımın kesintisiz olarak sağlanması amaçlanıyor.

Kaldırım, açılışta, Türkiye'nin yürüyüşüne en büyük katkıyı verecek kentlerden birinin de Sakarya olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi hizmetleriyle belediyecilik örneği sergilediğini vurgulayan Kaldırım, şöyle konuştu:

"Yaptığı çalışmalarla açılışlara yetişemiyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Sakarya'nın en önemli özelliği birlik beraberliği ve kadirşinaslığıdır. Potansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Ülkemizin büyük bir yürüyüşü, dünyada daha iyi noktalara ulaşma hedefi var. İnşallah Sakaryamız bu büyük yürüyüşe desteğini her geçen gün artırarak devam edecektir. Bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyor ve vatandaşlarımızın güle güle kullanmasını temenni ediyorum."

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya SGK Köprülü Kavşak projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kent adına çok önemli bir projenin açılışını yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Atabek, şunları söyledi:

"AK Parti belediyeciliği tam olarak böyle. Hamdolsun her hizmette göğsümüz kabarıyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri asla unutmadık, şehrimiz için milletvekillerimize projelerimize ne kadar katkı sağlayabileceğimizi düşündük. CHP belediyeciliğinin İstanbul'da nasıl sınıfta kaldığını görüyoruz. Günün sonunda vatandaşlarımızın çile çektiğini görünce ciddi üzüntü yaşadık. Şehrimizde de kar yağışı yaşandı fakat biz burada başarılı bir şekilde süreci tamamladık. Gözünüz arkada kalmasın."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sakarya halkına SGK Köprülü Kavşak projesinin hayırlı olmasını diledi.

Yüce, "Halihazırda çalışmaları devam eden Acil Durum Hastanesine alternatif bir güzergah oluşturuyoruz. Duble olarak yapacağımız yeni alternatif güzergah ile hemşerilerimiz kolaylıkla hastaneye ulaşabilecekler." dedi.

Çalışma anlayışlarının vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğunu aktaran Yüce, projeleri ve çalışmalarını, bu prensibe uygun olarak hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların gelir düzeyine artırmaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Özellikle katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesine uygun ortam sağlamak için tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere salep ve safran gibi ürünlere uygun toprak şartlarının sağlanması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz, deneme ekimleri yapıyoruz. Bunun yanında ülkemizde yeni olan 'Sözleşmeli Üretim Modeli'nin şehrimizde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz 6 farklı Kadın Kooperatifi ile kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana planladığımız 100 projenin 72'sini hayata geçirdik. 28 projemizde ise çalışmalar devam ediyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrimize vizyon katacak, uzun vadeli projeler ve kısa vadede en iyi performansı alabileceğimiz çalışmalar gerçekleştirdik. 2,5 yıllık dönem içinde 810 kilometreye tekabül eden 1 milyon 132 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Diğer yandan uzun yıllar şehrimize ve hemşerilerimize fayda sağlamak adına Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Yanık Fidan Üretim Merkezi gibi projelerimizi hayata geçirdik."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başiş'in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, bürokratlar, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Çetin Oktay Kaldırım, Köprülü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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