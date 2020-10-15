Sakarya heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Sakarya heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu

15.10.2020 12:47
Sakarya heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu, System.String[]

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever,...

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, şehrin ulaşım projeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni otoban çıkışı ve köprülü kavşak, Karapürçek yolu yapımı, Akyazı otoban çıkışı ile Batakköy Akyazı kavşak ve sinyalizasyon çalışması, Pamukova Hızlı Tren İstasyonu ve Hızlı Tren Alt Geçidi ile Acil Durum Hastanesi'nin yer devri gibi konuları istişare ettiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun bu projeler hakkında elinden geleni yapacaklarını söylediğini belirten Yavuz, "Taleplerimizi büyük bir içtenlikle dinleyen ve gereği için kayda geçiren Sayın Bakanımıza Sakaryalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, tüm gücümüzle, daha iyi bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Sakarya için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce de yeni otoban çıkışı için ihale sürecinin hızlanacağını, Karapürçek yolunun programa alınacağını, Alifuatpaşa'da inşa edilecek köprülü kavşak ile bölgede ulaşımın güvenli hale geleceğini belirtti.

Pamukova tren yolu geçidinin yer altına alınmasının bakanlığın gündeminde olacağını ifade eden Yüce, "Acil Durum Hastanesinin yeri ve yapımı için bakanlık destek sunacak. Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sakarya- Bilecik kara yolundan Alifuatpaşa'ya bağlantıyı sağlayacak köprülü kavşak projesinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Hızlı tren hattının geçtiği bölgeye inşa edilecek proje ile ulaşımda oluşan sorunlar ortadan kalkacak, bölge ulaşımı rahat bir nefes alacak. Pamukova'da tren yolu geçidinin yer altına alınması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza konuyu ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'yı Ankara'da temsil eden bazı isimleri de heyet ile ziyaret ettiklerini kaydeden Yüce, şunları kaydetti:

"Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Koop-İş Sendikası Başkanı Sn. Eyüp Alemdar'ı heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Şehrimize ilişkin değerlendirme ve istişarelerde bulunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte Sakarya için çalışıyoruz. Şehrimizin tüm parametrelerini daha üst seviyeye çıkarmak, daha da yaşanılabilir bir kent oluşturmak hedefindeyiz. İnşallah birlik ve beraberliğimizle hedeflerimize ulaşacağız."

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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