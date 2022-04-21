Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

21.04.2022 13:08
Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Kayıtlarda, Sakarya'da D-100 kara yolu Ankara istikameti sanayi mevkisindeki ışıklarda sola dönmek için bekleyen otomobilin ani manevrayla sola dönmesi sonucu arkasından gelen otomobilin çarpması, bu sırada kaldırımda bekleyen motosikletli ile yayanın kaçması yer alıyor.

Diğer görüntüde Adapazarı ilçesinde kavşağa hızlı giren hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kocaeli'de ise yaya geçidinde durmadan geçen ticari aracın çarptığı kadının yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

Kentin ara mahallelerinden birinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yayanın yere düşmesi ve kısmen aracın altında kalması da kayıtlara yansıdı.

Bir diğer kayıtta, yolda seyreden 112 Acil Servis aracına ışıkların bulunmadığı dört yolda taksinin çarpması yer alıyor.

Bolu'da ana yolda seyreden hafif ticari araca sokaktan çıkan otomobilin çarpması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Trafik Kazaları, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Kocaeli ve Bolu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika


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