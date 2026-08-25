Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı - Son Dakika
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Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapımı için bakanlık ve yüklenici firma arasında sözleşmenin imzalandığını ve saha çalışmalarının çok yakında başlayacağını açıkladı.

Alemdar, “Bu tarihi gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Ulaştırma Bakanlığımız ve yüklenici firma arasında sözleşmeler imzalandı. Sakarya’mıza tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projede saha çalışmaları kısa süre içerisinde başlıyor. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin toplu taşımasında tarihi bir dönüşüm olacak Adapazarı- Serdivan Tramvay Hattı Projesi için önemli bir müjdeyi duyurdu.

Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı

Sözleşme tamam

Alemdar, ulaşımda omurga niteliği taşıyan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşmenin imzalandığını, saha çalışmalarının çok yakında fiilen başlayacağını açıkladı.

“İmzalar atıldı, saha çalışmaları başlıyor”

Projenin inşasında son aşamanın da kaydedildiğini ifade eden Alemdar, “Bir süredir beklediğimiz bir gelişmeyi hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere şehrin ulaşımı için omurga niteliği taşıyan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapımı için ihale süreci başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında sözleşmeler imzalandı. Sakarya’mıza tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projede saha çalışmaları kısa süre içerisinde başlıyor. Bu tarihi gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı

“Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler”

Başkan Alemdar, emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ederek, “En başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı

Ulaşımda omurga olacak hat

Tramvay hattı, Sakarya’nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek.

Adapazarı’ndan başlayacak hat; binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü kampüs bölgesine, stadyum bölgesine ve şehrin kalbi konumundaki Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Adapazarı–Serdivan–Kampüs Tramvay Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:

  • “Ana Hat”: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı
  • “Birinci Kol”: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü
  • “İkinci Kol”: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar, Serdivan, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya tramvay ile buluşuyor: Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihi imzaların atıldığını açıkladı - Son Dakika
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