Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi
29.03.2021 10:18
Alanyaspor forması altında gösterdiği performansla yeniden şaha kalkan Salih Uçan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, daha önce Roma'da forma giyen yetenekli orta sahaya Serie A'dan bazı takımların teklifte bulunacağını yazdı. Bu takımların ise Atalanta ve Sassuolo olduğu öğrenildi. Salih'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Salih Uçan için İtalyan medyasından da bir iddia geldi. Daha önce Roma forması giyen başarılı orta saha oyuncusuyla bazı Serie A ekiplerinin ilgilendiği vurgulanırken, Trabzonspor'un 4 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Sezon boyunca sıkça Galatasaray ya da Beşiktaş'a gideceği konuşulan futbolcunun yapacağı tercih ise merak konusu oldu. Alanya'daki mukavelesi bitecek Salih, Akdeniz ekibinde yola devam etmek istemiyor.
AVCI ONU ÇOK İSTİYOR
Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan konusunda yönetimden hızlı davranılmasını istemişti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarında bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililer kesenin ağzını açacak. Alanyaspor'la kontrat yenilemeyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Çizme basınından Gazeteci Nicolo Schira, Trabzon'un da 4 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtti.
ROMA'DA HÜSRAN YAŞADI
Salih'i takipte olan ekiplerin ise Atalanta ve Sassuolo olduğu öğrenildi. Daha önce Roma'da istediği sıçramayı yapamayan Salih, yeniden İtalya futboluna dönme konusunda tereddüt yaşıyor. Fenerbahçe'de piyasaya çıkan yetenekli orta saha oyuncusunun ezeli rakiplerden birine gitme ihtimali de bir hayli fazla.
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