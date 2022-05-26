Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor

26.05.2022 19:39

Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor TEKNOFEST kapsamında yapımına başlanan "Samsun Çocuk Üniversitesi" hızla yükseliyor.

Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor

SAMSUN - TEKNOFEST kapsamında yapımına başlanan "Samsun Çocuk Üniversitesi" hızla yükseliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, T3 Vakfı sınavlarıyla öğrenci kabul edecek Samsun Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alacak ortaöğretim öğrencilerinin ders aldıkları alanlarda lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalayacaklarını söyledi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da yapılacak. TEKNOFEST hazırlıklarını sürdüren Samsun'da Samsun Çocuk Üniversitesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Atakum ilçesi Emek Park'a yapılan Çocuk Üniversitesi'nde çocuklar bilim ve teknoloji alanında eğitim alacaklar.

Başkan Mustafa Demir, birçok bilim merkezinin yapımına hızla devam edildiğini belirtirken, Atakum'da yapımı devam eden Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alacak ortaöğretim öğrencilerinin ders aldıkları alanlarda lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalayacaklarını ifade etti.

"Samsun en mükemmel bilim merkezlerine kavuşmuş olacak"

Bilim merkezlerinin tamamlanması ile birlikte en mükemmel bilim merkezlerine sahip şehirlerden biri olacaklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Çocuk Üniversitesi'nin, Atakum'da Alparslan Bulvarı'na cephe Emek Park'ta inşasına başlandı. TEKNOFEST'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına 'Bilim Merkezi' yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde de Bilim Merkezi inşaatları devam ediyor. Bunlara ek olarak Tekkeköy'deki Samsun Bilim Merkezi'nin yapımı da sürüyor. 2022 yılının sonuna doğru da oranın tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

"Çocuk Üniversitesi'ni bitiren ortaöğretim öğrencileri lisansüstü seviyeyi yakalayacak"

Çocuk Üniversitesi'nin önemine değinen Mustafa Demir, "Öğrenciler Çocuk Üniversitesi ve diğer bilim merkezlerinde her türlü eğitimi alacaklar. Çocuk Üniversitesi'ne sınavla giriliyor. Ortaöğretimde T3 Vakfı'nın yaptığı sınavlarla beraber öğrenciler 3 yıl boyunca Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alacaklar. Orayı bitirdiklerinde ilgi duydukları ve ders aldıkları alanlarda neredeyse lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalamış olacaklar" diye konuştu.

"Ülkemiz de Karadeniz'deki bilgi teknolojisi gelişiminden istifade edecek"

Karadeniz Bölgesi'nin bilgi teknolojilerinde büyük mesafe kat etmesinin ülkeye de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"TEKNOFEST, İstanbul'un dışında Gaziantep'ten sonra 2. kez Anadolu'da Samsun'da gerçekleştirilecek. Gaziantep'te pandemi sürecinde yapılmıştı. Samsun'da 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Samsun merkezli TEKNOFEST bölge gençliği ve insanları üzerinde müthiş bir etki yapacak. Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Karadeniz bilgide, teknolojide, teknoloji üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak. Ülkemiz de bundan büyük çapta istifade edecek."

Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor
Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor
Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor
Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor

YORUMLAR
500
Uzmanından uyarı: 'Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı' Uzmanından uyarı: 'Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı' Samsun'da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı Samsun'da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı
Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Lisans, Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayıp serbest bırakılmıştı! O okul görevlisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 19:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement