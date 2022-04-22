Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri - Son Dakika
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Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

22.04.2022 16:17
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını Merkez Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nisa Etli'ye devretti.

Kaymakamlık koltuğuna oturan ve çalışmalar hakkında Yazı İşleri Müdürü Şerif Arlı'dan bilgi alan Etli, ilçedeki sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.

Saygılı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramların güzellik, başarı ve barış getirmesini diliyorum. Ülkemizin huzur ve güven içerisinde geleceğe yürümesini diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle bütün okul yöneticilerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Saygılı, Etli'ye teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Programda okul müdürü Emre Özkan da bulundu.

Kur'an Kursu öğrencilerinden Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak'ta 4-6 yaş Merve Kur'an Kursu öğrencileri, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni İlhan Özkan ile gerçekleştirilen ziyarette Saygılı, öğrenci ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saygılı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran ülkemiz, bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Saygılı, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Başkan Sarıcaoğlu 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Irmak Kulanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak belediye başkanlığı makam koltuğunu Başkan İbrahim Sarıcaoğlu'ndan devraldı.

Başkanlık koltuğuna oturan Kulanoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi veren Sarıcaoğlu, günün anısına Kulanoğlu'na çeşitli hediyeler de verdi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik palyaço gösterisi düzenlendi.

Havza Anaokulu öğrencileri için Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen gösteri öncesi konuşan okul müdürü Hasan Geyik Türk Kızılay, Havza İlçe Koordinatörlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise çocuklara Kızılayın tarihçesi ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından okul öncesi eğitime tabi çocuklar, yaklaşık 2 saat süren palyaço gösterisinde gönüllerince eğlendi.

Programın sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri - Son Dakika


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