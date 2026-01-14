Samsun'da Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Samsun'da Silahlı Saldırı Davası

Samsun\'da Silahlı Saldırı Davası
14.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATM'de silahlı saldırıda ölen genç için 2 zanlıya 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Samsun'da ATM'den para çekerken güvenlik kameralarının önünde silahlı saldırıyla öldürülen 22 yaşındaki gencin katil zanlıları, 16 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gültekin (22), ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak boynundan ve kafasından ağır yaralandı. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise kaçtı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayı 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiğini ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.'nin (16) bulunduğunu tespit etti. 3 çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Gültekin ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. K.D. ve M.A. ve S.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında suç vasfının değişme ihtimali üzerine S.K., yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Son duruşma

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında, silahı ateşlediği gösterilen K.D. ile yanında bulunan M.A., önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların olay tarihinde 17 yaşında olmaları nedeniyle cezaları indirilerek, her biri "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 4'er ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, sanıklar hakkında pişmanlık ya da iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan S.K. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:35:29. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.