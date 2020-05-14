Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi Koordinatörü ve müftülük memuru İlhan Özkan, Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.

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Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi Koordinatörü ve müftülük memuru İlhan Özkan, Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.

Özkan, ziyarette, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerine getirilmesi faaliyetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Şenay, ziyaretten ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özkan'a teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların isteğinin yerine getirilmesinde önemli bir göreve sahip olduğunu vurgulayan Şenay, "Büyüklerimiz ve hastalarımız için yapılan hizmetler hem sosyal devlet olmanın gereği hem bireysel olarak yardımlaşmanın göstergesidir. Hassasiyetimiz, gayretimiz bu süreçte kimseyi mağdur ve mahzun bırakmamaktır." dedi.

Kavak'ta Koçoğlu'ndan ramazan yardımı

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç ailelere gıda paketi yardımında bulundu.

Koçoğlu, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde muhtaç olduğunu tespit ettiği 351 aileye yardım paketini evlerine giderek kapıda teslim etti.

Koçoğlu, ramazan ayının kardeşlik, bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun, imkanlarımın elvermesinden dolayı hem bizzat durumlarını kendimin gördüğü ve hem de araştırmam ile belirlediğim ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulundum. Maddi durumu uygun her vatandaşın ihtiyaçlı ailelere yardımda bulunması gerekir." diye konuştu.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen ve üç kurum tarafından desteklenen kampanyada 110 ünite kan bağışı alındı.

Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan ayında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı otobüsünde kan bağışları kabul edildi.

Kampanyaya Havza Belediyesi, Memur-Sen Havza Temsilciliği ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi destek verdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak Kızılayın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Memur-Sen İlçe Temsilcisi Numan Kurt ise kan stoklarına katkı yaptıklarını dile getirdi.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Yüksel de Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalara destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk Kızılayı Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kan bağışında bulunanlara Kovid-19 salgını ile ilgili broşür dağıttı.

Özdemir'den güvenlik güçlerine dezenfektan ve maske

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun- Ankara kara yolu Teşvikiye kavşağında oluşturulan güvenlik ve kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile sohbet etti.

Özdemir, Kovid-19 salgını nedeniyle güvenlik güçlerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğuna dikkati çekerek, "Güvenlik güçlerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her an yanlarında ve yardımcılarıyız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve saygılarımı sunuyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Özdemir, ziyaretin sonunda güvenlik ve kontrol noktasında polis ve jandarma personeline yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske verdi.

Havza'da taksilerle duraklar dezenfekte edilecek

İçişleri Bakanlığının yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında taksi durakları ve taksilerin dezenfekte edilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ve Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un katıldığı toplantıda İçişleri Bakanlığının yayınladığı tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda taksi durak ve ticari taksilerin dezenfeksiyon takvimi karara bağlandı.

Ayrıca Samsun-Havza arası yolcu taşımacılığı yapan araçların da dezenfekte edilmesine karar verildi.

Pekpolat, ilçede 9 taksi durağı bulunduğunu belirterek, "Hem müşterilerimizin hem de şoför esnafı arkadaşlarımızın sağlıklarını korumaları adına genelgede belirtilen tüm esasların uyulması elzem. Bu süreçte Havza Belediyemize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Özdemir de belirlenen takvim doğrultusunda taksi ve taksi duraklarının dezenfeksiyonunun yapılacağını kaydetti.

Demir'den 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, tarımın ekonomik ve sosyal nitelikleri nedeniyle yaşamının sürdürülebilmesi için olmazsa olmazların başında geldiğine işaret etti.

Türkiye'nin gerek doğal kaynakları gerekse coğrafi konumu itibarıyla birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir tarım ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Devletimizin çiftçilerimize yapacağı destek, ülkemizde tarımın kalkınmasına, ilerlemesine, ithal değil, ihracata, ekonominin canlanmasına vesile olacaktır. Geçen yıllarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan çiftçilerimize bu yılın daha iyi geçmesini diliyorum. Her türlü zorluğa rağmen alın teri ile en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve sanayinin ham maddesinde kullanılan ürünleri üretmek için gecesini gündüzüne katan, fedakarca çaba harcayan başta Ladik ilçemizin olmak üzere tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Özdemir'den Havza Ziraat Odasına ziyaret

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odasını ziyaret etti.

Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret ederek, çiftçilere yönelik çalışmaları hakkında sohbet etti.

Yaşanan pandemi sürecinde gıdanın, dolayısıyla tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Özdemir, "Bir ülkenin zirai üretim olarak kendine yetebilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Havza Belediyesi olarak çiftçi kardeşlerimizin talepleri bizler için her zaman öncelikli olmuştur." dedi.

Genç ise çiftçilerin üretmek için ellerinden geleni yaptığını anlatarak, "Alternatif ürün arayışı ve ürün çeşitliliği için Ziraat Odası olarak bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Özdemir'e ziyaretlerinden ve çiftçimize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Samsun, Kavak, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:30 Kaynak: AA


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