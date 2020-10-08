Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim ve farkındalık çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi ile diğer kurumların idarecilerinin katılımıyla Kovit-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde banka şubeleri, market, cafe ve diğer iş yerleri denetlenerek vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Denetime İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile emniyet ve zabıta mensupları katıldı.

Kavak

Kavak ilçesindeki daire amirleri, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanan Yusuf Tanrıöven'i ziyaret etti.

Ziyarete Kavak İlçe Müdürü Orhan Büyük, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tanrıöven, tüm imkanlarını kullanarak Ladik halkına hizmet edeceğini kaydetti.

Ziyarette Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da bulundu.

Bafra

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezine (TOHM) kabul edildi.

Havalı ve ateşli silahlar branşında 2017 yılında spora başlayan Bilge Alev, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi tarafından kabul edilen Bilge, "Spora babamın ve arkadaşının avcılığa merakından, Murat hocamın teşvikiyle başladım. Hedeflerime birer birer ulaştım. Şimdiki hedefim milli sporcu olmak. Bende emeği olan Murat Gürsel ve Seda Şen hocama, Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Antrenör Murat Gürsel ise Bilge'nin azmin, çalışmanın meyvesini TOHM'a girerek aldığını dile getirerek, TOHM'da başarılı bir sporcu olarak ülkesini temsil edeceğine inandığını kaydetti.