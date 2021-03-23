Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak ilçesinde Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önünde konuşlandırılan kan toplama aracına müracaat eden vatandaşlardan toplam 28 ünite kan alındı.

Kızılay ekibi başkanı Dr. Musa Yılmaz, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Kan bağışında bulunmak üzere 36 kişinin müracaat ettiğini dile getiren Yılmaz, "İhtiyaç sahiplerinin kan ihtiyacını düşünerek gerek il merkezinde ve gerekse ilçelerimize giderek kan bağışı kabulünde bulunuyoruz. Kavak küçücük bir ilçe, yine de kan bağışında bulunmak için vatandaşlarımızın ilgisi yoğundu. Durumları uygun bulunan 28 kişiden kan bağışı aldık. Bizim için bir ünite kanın dahi çok önemi var." dedi.

Yılmaz, kan bağışı için müracaat eden vatandaşlara teşekkür etti.

Ladik'te Okul Servislerine Kovid-19 Denetimi

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okul servis araçlarına ve sürücülerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar'ın başkanlığını yaptığı trafik ve asayiş timleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Derya Sancı, jandarma sorumluluk sahasındaki mahalle grup yollarında ve kontrol noktalarında kırsal mahallerden öğrenci taşıyan okul servis araçları ve sürücülerini denetledi.

Denetimde Kovis-19 salgını ile mücadele kapsamında maske ve mesafe kontrolü yapıldı. Ayrıca servis araç ve araç sürücülerinin belgeleri, emniyet kemerleri kontrol edilerek HES kodu sorgulamasında bulunuldu.

Denetim sırasında öğrenci ve sürücülere maske ve sosyal mesafe konularında dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sancı, bilgilendirme ve denetimlerden dolayı Üsteğmen Akar ve ekiplerine teşekkür etti.

Havza'da ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi

Havza'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Havza, Çakıralan ve Akdoğan Orman İşletme Şeflikleri iş birliğinde yapılan etkinlikte, 1200 fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Bülent Şahin, her insanın doğayı ve ormanı koruması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle halkımızı geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliğine destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu da hafta içinde iki okulda çocuklara ağaç, orman ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla "Tohumdan fidan, fidandan ağaç" sloganıyla iki etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve Akdoğan Orman İşletme Şefi Emin Fırat Özbay da katıldı.