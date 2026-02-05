Samsunspor\'da Sterling Transferi İptal Oldu

SAMSUNSPOR, Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Raheem Sterling transferi ile ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın gidişatı, transfer gelişmeleri ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. 1 yabancı futbolcu transferi yapmak için çalışmalara son hız devam edildiğini söyleyen Suat Çakır, "Elayis Tavsan Türk statüsüne geçti. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya desteği için teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tane yabancı kontenjan hakkımız doğdu. Şu an onunla ilgili çalışma yapılıyor. Hocamızın isteği doğrultusunda gerekli takviye yapılacaktır. Biliyorsunuz Raheem Sterling transferi ile ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu" şeklinde konuştu.

'İRFAN, NDIAYE VE ASSOUMOU KONFERANS LİGİ KADROSUNA ALINDI'

UEFA Konferans Ligi'nde kadroya ekleyecekleri 3 futbolcu hakkında konuşan Çakır, "Bu üç futbolcular İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou isimlerini ekleteceğiz. Genç statüsünden de Enes Albak'ı ekleyeceğiz. İnşallah Konferans Lig'inde bize katkı verecekler diye düşünüyorum. Ayrıca sakat oyuncularımızdan Emre Kılınç ve Afonso Sousa koşulara başladı. İnşallah en kısa zamanda takımın çalışmalarına katılacak. Tanguy Coulibaly de salonda çalışıyor. Mart ayı başından itibaren tüm oyuncularımız hazır hale gelecektir. Ayrı olarak Cumartesi günü Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacağız. Tabii bizim için önemli bir maç. Herkes için, taraftarımız için. Trabzonspor dostumuz ve ezeli rakibimiz. bu maçın hazıklıkları gayet güzel gidiyor. İnşallah geçen sene burada Trabzonspor'u nasıl yendikse bu hafta da galibiyet alarak ilk 5 hedefinde devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.