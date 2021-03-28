Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek - Son Dakika

Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek

28.03.2021 14:05
Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek, System.String[]

Kocaeli'de "Gençliğin İstiklal Renkleri" Grafiti Tasarım Yarışması için düzenlenen tanıtım programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'de "Gençliğin İstiklal Renkleri" Grafiti Tasarım Yarışması için düzenlenen tanıtım programı, renkli görüntülere sahne oldu. Alanda yapılan Extreme Sports Show, İnteraktif Grafiti, garfitilerin oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri büyük beğeni toplarken, yarışmada gençlerin dereceye giren grafiti eserlerinin Kocaeli genelinde uygulanacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım programı, İzmit Kent Meydanı'nda yapıldı. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve çok sayıda grafiti sever katıldı.

"Gençlerimizi robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz"

Pandemi ile mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Gençler sizler ne kadar iyi olursanız ileride ülkemiz o kadar iyi olacak. Geleceğin dünyası bambaşka bir yere gidiyor. Onun için sıkı çalışın tedbiri elden bırakmayın. Şunu unutmayın, nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu hedef doğrultusunda adımlar atıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak bizler her daim sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Alanda gençlerle muhabbet eden Başkan Tahir Büyükakın, Türkiye Bayrağı temalı grafiti yaptı ve bisiklet sürdü.

"Şanslısınız"

Daha sonra söz alan Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, gençlerin bu zamanda çok şanslı olduğunu ifade etti. Eski Türkiye'de gençlerin bu kadar fırsat bulmadığını vurgulayan Zeybek, "Büyükşehir belediyemizin öncülüğünde gençlerimiz birçok ilki yaşıyor. Hepinizi tebrik ederim. Unutmayın geleceğimiz size ait olacaktır" dedi.

Alanda olan gençlerin coşku ve heyecan yaşadığı Extreme Sports Show ve İnteraktif Grafiti gösterileri katılımcılara farklı duygular yaşattı. Tanıtım sonunda ise garfitilerin oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri de beğeni aldı.

Eserleri Kocaeli genelinde uygulanacak

Ödüllü Grafiti yarışması iki kategori şeklinde olacak. Buna göre 16 yaş altı ve 16 yaş üstü olarak iki kategoride grafiti tasarım yarışması ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu görsellerle Cumhuriyet döneminin mücadele yıllarının anlamı gençlere aktarılması planlanıyor. 7-16 ve 16-27 yaşları arası iki kategoride gençler bireysel bir şekilde katılım yapabilecek. Yarışmada ilk üçe girecek olan katılımcılara bisiklet armağan edilecek. Bununla birlikte yarışmaya tasarladıkları grafitiler ile katılacak olan gençlerin, yarışma kapsamında kurulacak jüri tarafından değerlendirildikten sonra dereceye giren eserleri Kocaeli genelinde uygulanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler ise www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. Kayıt için son gün 19 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi. - KOCAELİ

Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek
Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek
Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek
Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek
Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kocaeli, Zeybek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek - Son Dakika


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