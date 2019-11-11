Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Gaziantep'te sanayiciler ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yapılan insani yardımların önümüzdeki 5, 10 yıl içerisinde dünya çapında bize en büyük yumuşak güç unsuru olarak döneceğini bizzat müşahade ediyoruz. İhracat yapanlar çalışmalarında buna şahitlik ediyorlar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır, "Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve Teknoparkların Rolü" konulu toplantıda sanayicilerle bir araya gelerek, Ar-Ge ve teknoloji alanında istişarelerde bulundu.

Kacır, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu, bu kişilerin yeniliğe, inovasyona yatkın olduklarını ülke için önemine dikkati çekti.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere değinen Kacır, genç insanların kurduğu teknoloji tabanlı şirketlerin hızla büyüyerek 100 yıllık rakiplerini bile geride bıraktığını belirterek, 80'den fazla teknoparkta 50'den fazla hızlandırma programlarıyla startupları desteklemeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Startupların en önemli destek kaynaklarının girişim sermayesi fon yatırımları olduğunu dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Onların büyük varlıkları, banka kredilerine verebilecek teminatları yok. Onları dünya çapında destekleyen mekanizma girişim sermayesi fon mekanizması. Önümüzdeki dönemde bu mekanizmayı daha da güçlendireceğiz. Hali hazırda bazı adımlar atmaya başladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK ile Tech-InvesTR programını başlattık. Startuplara 60 milyon dolar seviyesinde destek veriliyor. Dünyada bu rakam 250 milyarın üzerine çıkmış durumda. Kabaca dünya ekonomisinin bir buçuğuyuz. Türkiye'de bu rakam iki buçuk, üç milyar dolar olsa dünya ile başa baş rekabet edebiliriz. Önümüzdeki dönemde girişim sermayesi fonlarını güçlendiren yatırımları daha da arttırmış olacağız. Tech-InvesTR ile 5 girişim sermayesi fonu kurulmuş oldu. Startuplara 1,1 milyar liralık yatırım hacmi oluşmuş olacak. Diğer bakanlık kurumlarımızın kaynaklarından girişim sermayesi fonlarına özellikle fonların fonu mekanizmalarını kurarak daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kacır, yeni ekonomi programı ve kalkınma planında sanayicilerin de desteğiyle yüzde 5 büyüme hedefini yakalamak istediklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü aktaran Kacır, "O zaman bizim ateşimiz niçin dönem dönem yükseliyor? Niçin sıkıntılar yaşıyoruz? Çeyrek büyüme oranlarına baktığımızda çok büyük salınım görüyoruz. Yani standart sapmanın çok yükseldiğini görüyoruz. Bir çeyrekte çok büyüyen ekonomimiz hemen peşindeki çeyrekte küçülmeyle karşı karşıya kalabiliyor. Sanayi teknoloji seviyesini yükselten, Ar-Ge odaklı yapacağımız, yerliliği arttıracağımız, finansmanda dövize bağlılığımızı azaltacağımız işler bu salınımı azaltmaya yönelik olabilir. Sanayimizin bu istikrarlı büyümeyi sağlıklı büyüme olarak sürdürebilmesini sağlayacak işler diye düşünüyoruz. En temel hedeflerimizin başında imalat sanayimizin katma değerini yükseltmek geliyor." ifadelerini kullandı

Türkiye'nin yaptığı insani yardımların dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Yapılan insani yardımların önümüzdeki 5, 10 yıl içerisinde dünya çapında bize en büyük yumuşak güç unsuru olarak döneceğini bizzat müşahade ediyoruz. İhracat yapanlar çalışmalarında buna şahitlik ediyorlar. Dünyada en fazla dostu olan, pek çok Afrika ülkesinin mazlum toplumun en fazla güven duyduğu ülke bugün Türkiye. Yaptığımız insani yardımlar bizler için önümüzdeki yıllarda parayla satın alamayacağımız fırsatlar sunuyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'de güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa edildiğini belirten Kacır, bin 500'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulduğunu 80'den fazla teknoparkta 5 bin 400'den fazla şirketin çalıştığını, 30 binden fazla Ar-Ge projesini tamamladıklarını, 5 milyar dolara yaklaşan yüksek teknoloji ihracatı olduğunu aktardı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede de Gaziantep'in büyük makine üretim merkezi haline gelebileceğine işaret etti.

Savunma sanayinde yol almak ve etkin bir rol oynamak için çok ciddi alt yapı sektör olduğunu vurgulayan Büyükdede, şunları kaydetti.

"Savunma sanayi çok geniş entervali kapsıyor. Bu kapsayan dalı doğru tanımlamak lazım. Hangi alanda duracağız, hangi alanda, hangi entervalin içerisinde Gaziantep yer alabiliri iyi tespit etmek lazım. Ankara'da bazı firmalar medikal sektörde ürünler yapmaya başladılar. Medikal ürünleri ASELSAN markasıyla ancak sahaya verebilme fırsatımız oldu. Bu da daha yeni yeni oldu. Sağlık sektöründe Gaziantep'in kendine has bazı şansları var. Enjeksiyonların imalatında, hidrofil pamukta, sargı bezlerinde gibi bir çok konuda zaten şu an bir sistemi var. Üniversitelerimizle ortaklaşa konular üretmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Gaziantep'teki üniversitelerimizle sanayicilerimizin birbirine kenetlenmesini sağlamak gibi bir görevimiz var."

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TÜSSİDE Başkanı İsmail Doğan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İmalat Daire Başkanı Sait Cordan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü, Zekeriya Çoştu, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Koordinatörü Hakan Erten, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile sanayiciler katıldı.