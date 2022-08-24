BAKAN VARANK: KOSGEB'İN GENÇ İSTİHDAMINA YÖNELİK DESTEĞİ 125 BİN LİRAYA ÇIKTI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Törende Bakan Varank konuşma yaptı. Konuşmanın ardından fuar alanındaki stantları gezdi.

"KİMSE ÇIKIP 2002 ÖNCESİ İYİ DURUMDAYDIK DEMESİN"

Bakan Varank, Türkiye'nin de dünya ülkelerini etkileyen enflasyondan etkilendiğini belirterek, "Pandemi ve devamında gelen savaş şartları sebebiyle dünya ekonomileri zor sınavlardan geçti. Enerji fiyatlarında yaşanan büyük artışlar bugün enflasyonu tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel bir sorun haline getirdi. Türkiye'nin de global dalgadan etkilendiği, bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarımızla büyük bir çaba içerisinde. Fırsatçılara göz açtırmayacak tedbirlerle bu sorunun üstesinden hep birlikte gelmek için gayret gösteriyoruz. Kimileri hiç çekinmeden büyük yalanlar söylüyor. 2002 öncesinde bu ülkede çalışanların ve emeklilerin durumunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok büyük bir yalan. Ben bu şehrin çocuğuyum, Mahmutpaşa'da büyüdüm. 2002 yılı öncesinde çalışan her 100 kişiden 53'ü kayıt dışı çalışıyordu. Biz 20 senede ilave 10 milyon istihdam oluşturduk. Kayıt dışını yüzde 50 azalttık. 6,5 milyon emekli şu an 13, 5 milyon kişi emekli maaşı alıyor. Kimse çıkıp '2002 öncesinde iyi durumdaydık' demesin" dedi.

"VİZYON FARKINI ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM"Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmişteki sözlerine ilişkin "Bakıyoruz yine siyaset yapanlar ve ekonomi bakanlığı yapanlar var. Zamanında Ali Babacan sizleri toplayıp ne diyordu? 'Bırakın kardeşim tekstil sektöründen çıkmanız lazım, bu işler artık bitecek' diye sizlerle toplantı yapmıyor muydu? Ama biz bunlara kulak vermedik. Geçtiğimiz aylarda ne oldu? Bizim buraya davet ettiğimiz misafirlerin huzurunda Bakırköy Belediyesi zabıtalarıyla fuarı bastı. Bu zihniyetle ticaret yapılabilir mi? Kim ekonominin önünü açıyor? Vizyon farkını bizim ortaya koymamız lazım" diye konuştu.

"ÖNCE HAVALİMANI YAPACAKSIN SONRA UÇAK İNECEK"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Sabiha Gökçen Havalimanına ilişkin sözlerini eleştiren Bakan Varank, "Ben bu toplantıya geç kaldım, özür diliyorum. Ankara'dan uçağa bindim, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indim, bizden önce 7 uçak sıra bekliyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu ne diyordu biliyor musunuz? 'Uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorlar' diyordu. Zaten önce havalimanını yapacaksın sonra uçak inecek. Uçak inmeden havalimanı yapılmaz. Vizyon farkını anlamanız için söylüyorum. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı 40 milyon yolcu ağırlamaya başladı. Bize ne diyorlar? 'Siz yatırımları taşa toprağa betona yaptınız' diyorlar. Hayır. Biz yatırımları yıllardır ihmal edilen altyapılar için yaptık. Biz Marmarayı, Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettik. Hadi Düşünelim bu üç yatırım kapansa İstanbul'da yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Ticaret yapabilir misiniz? Yapamazsınız" dedi.

"100 BİN LİRADAN 125 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile gençlerin istihdama teşvik edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler. Burada özellikle küçük mikro işletmeler bu destekten yararlanabilirler. 3 yıldır işi olmayan, üniversite mezunu, meslek lisesi gençlerimizi istihdam ettiğinizde biz size 125 bin lira faizsiz kredi veriyoruz. Yani biz size bedava para vermiş oluyoruz istihdam oluşsun diye" şeklinde konuştu.