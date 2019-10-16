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Sandıklı'dan kısa kısa

11 dakika önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı Kınık, Ürküt, Yolkonak, Başağaç, Gürsu, Baştepe ve Şeyhyahşi köylerini ziyaret etti.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı Kınık, Ürküt, Yolkonak, Başağaç, Gürsu, Baştepe ve Şeyhyahşi köylerini ziyaret etti.

Köylerde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Tortop, "Köylerimizdeki eksiklerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatı buluyoruz. Yapacağımız çalışmalarında projelerini inceleyerek iş programları hakkında halkımızı bilgilendiriyoruz." dedi.

Tortop'a ziyaretlerinde, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Müdürü Şuayip Binbir ve meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Çöl'e ziyaretler

Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Çöl, konuğu Başkan Yaşar'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çocukluk yıllarının geçtiği Sandıklı'ya her gelişinde farklı yatırımları ve gelişimleri gözlemlediğini, bunlarında Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün gayretleri ile olduğunu söyledi.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Yolkonak, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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