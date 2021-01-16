Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı - Son Dakika

Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı

16.01.2021 19:39
Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı, System.String[]

Sanko Enerji Salihli JES-2 ve JES-3 Santrallerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans aracılığı ile yapıldı.

Sanko Enerji Salihli JES-2 ve JES-3 Santrallerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans aracılığı ile yapıldı.

Sanko Enerji'den yapılan açıklamaya göre, açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanko Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu katıldı.

Erdoğan, jeotermal enerjide Türkiye'nin dünya sıralamasında dördüncü sırada olduğunu hatırlattı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkati çekerek Sanko Grubu'na teşekkür etti.

Açıklamaya göre, toplam 54,5 MW kurulu güç ile yıllık 500 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek kapasiteye sahip olan JES-2 ve JES-3 santralleri sayesinde yaklaşık 200 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak JES-2 ve JES-3 jeotermal santralleri sayesinde toplam 280 bin ton CO2 salınımının önüne geçilecek.

Ekim 2017'de devreye alınan 15 MW kurulu güce sahip JES-1 santrali de dahil olmak üzere, Sanko Enerji tarafından 250 milyon dolar yatırım maliyeti ile gerçekleştirilen jeotermal santralleri, bugün itibarı ile yüzde 99,5 emre amadelikle tam kapasite olarak hizmet veriyor.

Sanko Enerji, jeotermal kaynakları sadece elektrik enerjisine dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırmakla kalmayıp, Salihli Belediyesi ile birlikte 8 bin 600 konutun jeotermal kaynaklarla ısıtılması için bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında, ısıtma sistemine beş adet üretim kuyusu ve bir adet pompa terfi istasyonu eklenerek Salihli Belediyesinin ısıtma sisteminin kapasitesi yüzde 130 oranında artırıldı. Tüm yatırım kararlarına doğaya saygı ilkesini gözeten Sanko Enerji proje kapsamında ayrıca santral ve çevresine 12 bin ağaç dikti.

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Tancan, Cumhurbaşkanı, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı - Son Dakika


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