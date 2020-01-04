SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Açıklaması - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Açıklaması

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sarf malzemeyi yurt dışından ithal eden medikal sektöründe kümelenmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Açıklaması, System.String[]

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sarf malzemeyi yurt dışından ithal eden medikal sektöründe kümelenmenin büyük önem taşıdığını söyledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Gaziantep Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi" konferansı düzenlendi.


GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve TÜBİTAK heyeti ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sunumuyla devam eden programın üçüncü bölümünde ise "Gaziantep Üniversiteleri Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Paneli" gerçekleştirildi.


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'ın yönettiği panelde, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversitelerin Ar- Ge çalışmalarına ilişkin bilgi verdiler.


Sağlık sektörü Türkiye'de çağ atladı


SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye'nin son 15 yılda sağlık alanında önemli adımlar attığını belirterek, "Diğer ülkelere örnek olacak atılımlar gerçekleştirildi. Yurt dışından Türkiye'ye tedaviye gelen çok sayıda hasta var. Ülkemiz sağlık sektöründe hem tıpta hem de yardımcı sağlık personelinde çok güzel yatırımlar yaptı. Üniversitelerimiz çok güzel insanlar yetiştirdi" dedi.


Hemşire ve fizyoterapist sayısı ile ortez protez (Protez, organ veya uzuv kaybında yapılan yapay organdır. Ortez ise herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması, sabitlenmesi veya düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlardır) konusunda çok güzel işler yapıldığını anlatan Prof. Dr. Dağlı, sağlıkta böylesi önemli atılımların gerçekleştirildiği bir dönemde sarf malzemelerinin birçoğunun ithal edildiğine vurgu yaptı.


Genç bilim insanlarını bu bölgeye çekmeliyiz


Medikal sektöründe sektörel kümelenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güner Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Gaziantep'te çok güçlü plastik sektörü var. Bunu mutlaka bir araya getirmemiz lazım. Medikal sektörü konusunda kümelenme sağlayabilirsek, ihraç ürünlerimizin kalitesini yükseltip, yeni projeler geliştirerek genç bilim insanlarını bu bölgeye çekmeliyiz. Bu amaçla oluşturduğumuz Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) toplantılarına başladık. Burada sektörel kümelenme oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz yabancı medikal ürün üreten firmaların yer alacağı, montajlarını yapabileceği çalışma alanlarını oluşturmak olmalıdır. Bu konuda hep birlikte çok daha ileri çalışmalara gitmemiz lazım. Bölgemiz sanayisinin ihraç ürünlerinin kalitesini daha yukarılara çekebilmek, üniversitelerimizin önünü açabilmek, sağlık bakanlığı ve insanlarımızın duyduğu malzeme ihtiyacını karşılayabilmek ve bundan sonra yapılacak bilimsel ve tıbbi cihazlarla ilgili araştırmalara zemin oluşturması için laboratuvar ve sterilizasyon merkezine ihtiyaç var. Böyle bir medikal üretim merkezi kurulması hayal değil bu konuda TÜBİTAK'tan da destek istiyoruz"


Prof. Dr. Güner Dağlı, "Gaziantep sivil toplum kuruluşları, sanayisi, üniversiteleri ile tam bir işbirliği içerisinde ve yakın ülkelerle de çok güçlü bir ticaret ağı kurmuştur" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Ali Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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