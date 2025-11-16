Şanlıurfa'da inşaatta facia: 5 işçi göçük altında - Son Dakika
Şanlıurfa'da inşaatta facia: 5 işçi göçük altında

16.11.2025 13:08
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme yaşandı. Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ekipler ve vatandaşların yardımıyla göçük altından çıkartılarak ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

