Şanlıurfa'da Kasaba Silahlı Saldırı

ŞANLIURFA'da sanal medya ünlüsü kasap Bakır Minare (45) ile kalfası İsmail Polat, (43) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.