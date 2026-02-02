Şanlıurfa\'da Kuyumcuya Silahlı Soygun

Şanlıurfa'da bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan ve izinli olan polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Ş.Ç.'ye ait kuyumcuya geldi. İş yerindekileri silahla tehdit ettikten sonra tezgahtaki bir miktar altın ve parayı alan şüpheliler, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ.'nin müdahalesiyle karşılaştı. Şüpheliler, polis memuru S.İ.'yi silahla ayağından yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA