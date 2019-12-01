Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hüseyin Güner idaresindeki 27 S 4001 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Arat Dağı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Güner'in yanı sıra minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve Birecik ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralananların Gaziantep Ankas İstiklal Spor taraftarları olduğu, Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı deplasmanından döndükleri öğrenildi.

Hüseyin Güner, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek
Denizlispor, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı! İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 03:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]