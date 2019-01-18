Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Salih Hicri idaresindeki 06 BA 2716 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 41'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Bahri (70), Aliye (64) ve Lami Hicri (49) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel
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