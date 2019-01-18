Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Salih Hicri idaresindeki 06 BA 2716 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep
kara yolunun 41'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Bahri (70), Aliye (64) ve Lami Hicri (49) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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