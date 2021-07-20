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Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor

20.07.2021 11:01
Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor, System.String[]

Şanlıurfa'da bir grup genç gönüllünün düzenlediği eğitimle amigurumi oyuncak yapmayı öğrenen Suriyeli kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de satılan her oyuncak karşılığında ülkelerindeki bir çocuğa oyuncak ulaşmasına vesile oluyor.

Şanlıurfa'da bir grup genç gönüllünün düzenlediği eğitimle amigurumi oyuncak yapmayı öğrenen Suriyeli kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de satılan her oyuncak karşılığında ülkelerindeki bir çocuğa oyuncak ulaşmasına vesile oluyor.

Kentte bir araya gelen üniversite mezunu gençler, sosyal uyuma katkı sağlamak ve göç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir sosyal girişimcilik projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Harran Üniversitesinde düzenlenen "Sığınmacı Gençlerin Sosyal Girişimcilik Yoluyla Sosyal Hayata Dahil Edilmesi" adlı Erasmus Plus projesine katılarak girişimcilik eğitimi alan gönüllü gençler, Şanlıurfa'da yaşayan Türk ve Suriyeli kadınların birlikte çalışacağı, evlerinde de rahatlıkla üretim yapabilecekleri "Umut İçin Örgü" (Knitting for hope) projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında gönüllülerin verdiği eğitimlerle örgü tekniğiyle yapılan amigurumi oyuncak ile makrome aksesuarları üretmeye başlayan Suriyeli kadınlar, aile bütçelerine katkı sunmaya başladı.

Kadınlar tarafından üretilerek internet üzerinden satışa sunulan oyuncaklar, yurt dışında da ilgi görüyor.

Satışı gerçekleştirilen her oyuncağın karşılığında ise Suriye'de yaşam mücadelesi veren bir çocuğa amigurumi oyuncak hediye ediliyor.

"Zamanla çok güzel ürünler ortaya çıktı"

Gönüllülerden Dicle Üniversitesi doktora öğrencisi Rukiye Gülerce, AA muhabirine, çeşitli projelerde bir araya geldikleri Suriyeli kadınların yaşamlarından etkilenerek, onlara katkı sunmak için bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Evlerinde üretim yapabilmeleri için kadınlara öğreticilerin desteğiyle amigurumi oyuncak yapmayı öğrettiklerini belirten Gülerce, "İlk aşamada yaptığımız oyuncaklar gerçekten çok amatörceydi ama zamanla çok güzel ürünler ortaya çıktı. Eğitimlerimiz devam ediyor. Burada üretilen ve satışını gerçekleştirdiğimiz her oyuncak karşılığında bir oyuncağı da Suriye'deki bir çocuğa gönderiyoruz. Daha önce Azez ve İdlib'teki kamplarda kalan çocuklara koliler halinde gönderdik. Yani bizden bir oyuncak alındığında biz de bir oyuncağı bir çocuğa hediye ediyoruz." diye konuştu.

Suriyeli kadınların aldıkları eğitimden çok memnun kaldıklarını kaydeden Gülerce, kadınların bir şeyler üretmeye çok istekli olduğunu gördüklerini aktardı.

Gülerce, şunları söyledi:

"Biz kadınlarımızda umut gördük, onlar bir şeyler üretiyorlar, birbirleriyle, bizimle hikayelerini paylaşıyorlar, streslerini atıyorlar. Evden dışarıya adım attılar, yeni bir şey öğrendiler, burada beraber yemek yedik, sohbet ettik. Onların hayatına dokunduğumuz için çok mutluyuz. Ayrıca hem çevremiz hem sosyal medya aracılığı ile Portekiz ve İtalya'ya satışlar gerçekleştirdik, hatta ABD'ye 20 tane, İtalya'ya 50 tane oyuncak gönderdik."

"Kazandığım parayı ailemle harcıyoruz"

Suriyeli Munira Mentini de eğitime katıldığında örme işini az bildiğini zamanla oyuncak bebek yapmayı öğrendiğini belirtti.

Şimdi birbirinden güzel bebekler ördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Mentini, "Burada oyuncak bebekler yaparak para kazanıyorum, kazandığım parayı ailemle harcıyoruz. Şu an çok kolay bir şekilde bebekleri yapabiliyorum ama bebeklerin kol, bacak ve boyun birleştirmeleri çok zor oluyor. Onun da üstesinden geliyorum." dedi.

Dört çocuk annesi Sena Muhammet Ali ise daha önce hiç bilgisi olmadığı bir işi şimdi rahatlıkla yapmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Katıldığı eğitimler sayesinde arkadaş edindiğini ve Türkçesini geliştirdiğini anlatan Ali, vaktini bir şeyler üreterek geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor
Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor

Üniversite, Şanlıurfa, Suriyeli, Umut, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar örme oyuncaklarla aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika


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