Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne "Göbeklitepe" İlgisi

MÜSLÜM ETGÜ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa 'daki Göbeklitepe 'de çıkarılan eserlerin sergilendiği ve " Türkiye 'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde ilgi arttı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan müzede çok sayıda ürün sergileniyor. Balıklıgöl Yerleşkesi yanındaki 200 dönümlük alan üzerine kurulan Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarıyor.Tarihi kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde yer alan imitasyonlarını görme şansı buluyor.Geziye ilk olarak insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Paleolitik Çağ Salonu ile başlayan ziyaretçiler, burada insanların avlanma şekli, ateşi nasıl yaktığı ve toplayıcılık faaliyetlerini anlatan canlandırmalarla karşılaşıyor. Oluşturulan güzergahı takip eden ziyaretçiler, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni görebiliyor.Daha sonra "Neolitik Dönemi" inceleme şansı yakalayan ziyaretçiler, burada Göbeklitepe gibi insanlık tarihine yön veren dönemlere ait eser ve imitasyonlarla geçmişe yönelik fikir edinebiliyor.Kalkolitik Çağ Salonu'nda ise dönemin öne çıkan ticaret faaliyetleriyle ilgili canlandırmaları ve bölgede bulunan o döneme ait eserleri görebilen ziyaretçiler, Tunç Çağı'nda da Lidar Höyük'ten çıkan eserleri de inceleme fırsatı bulabiliyor.Milattan önce 3 bin 500'e tarihlenen oyuncak ve düdükleri yakından görme fırsatı bulanlar, ardından bazalt malzemeden yapılmış eserlerin yer aldığı Demir Çağı Salonu'nda Roma Caddesi'nde yürüyerek, canlandırması yapılan cam atölyesiyle karşılaşıyor.Arkeoloji Müzesi'nde son olarak İslami Dönem Salonu'nu gezen ziyaretçiler, sergilenen tarihi eserlerin yanı sıra "Peygamberler Şehri Urfa "da insanların tek tanrı inancı ve Nemrut ile mücadelesini anlatan 12 projeksiyon cihazından 4 duvara aynı görüntüyü veren 360 derecelik video gösterisini izleme şansı yakalıyor.Ziyaretçiler, son olarak Haleplibahçe'de ortaya çıkan mozaiklerin sergilendiği 5 bin metrekarelik alana sahip Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde savaşçı " Amazon kadınları"nın dünyada ilk olarak mozaiğe resmedilmiş halini görerek geziyi tamamlayabiliyor.200 bini aşkın ziyaretçi ağırladıKültür ve inanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ve merdiven çıkmadan 4,5 kilometre katedebileceği Türkiye'nin en büyük müze kompleksini geçen yıl 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti.Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ , AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin temelinin 2012'de atıldığını ve 2015'te tamamlanarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirildiğini hatırlattı.Şanlıurfa Müze Kompleksinin Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip olduğunu anlatan Uludağ, şöyle konuştu:"Müzemizde yaklaşık 70 bin eser sergilenmektedir. Müzemizi sadece eser obje odaklı değil tamamen bir sanat merkezi gibi değerlendiriyoruz. Resim, müzik ve sergi gibi her türlü etkinliği müzede gerçekleştiriyoruz. Müzeye ilgi oldukça fazla. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler muhakkak müzeye uğruyorlar ve beğenilerini dile getiriyorlar. İlk açıldığı dönemde özellikle Şanlıurfalıların ilgisi çok fazlaydı. İlk 10 günde yaklaşık 100 bin kişi müzeyi ziyaret etmişti. Bu bizim için çok önemli olaydı. Bu sayı her yıl katlanarak artacak duruma geldi. Özellikle Neolitik dönem açısında dünyanın eserlerinin sergilendiği müze diyebiliriz. Göbeklitepe eserlerinin bu müzede sergilenmesi Şanlıurfa adına ve ülkemiz adına büyük bir kazanç."Göbeklitepe'nin hem dünya arkeolojisi hem de Türkiye için önemine işaret eden Uludağ, buranın geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ve 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin, Şanlıurfa için gurur verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.Uludağ, "Göbeklitepe Yılı" nedeniyle Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne de ilginin arttığını, her geçen gün ziyaretçi sayısında artış gözlemlendiğini sözlerine ekledi.