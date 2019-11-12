Şanlıurfa Valisi Erin Rasuylayn'da incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin beraberindeki heyetle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin Rasulayn kentine geçti.

Resulayn girişinde Mehmetçik ve Resulayn Yerel Meclisi üyeleri tarafından karşılanan Vali Erin, çalışmaların devam ettiği Resulayn Hastanesi'ni ziyaret ederek İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve diğer kuruluşların çalışmalarını inceledi.

Kamuya ait binalarda da incelemelerde bulunan Erin, başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaları da yerinde denetledi.

Yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını belirten Vali Erin, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Telabyad'da görev yaptığını kaydetti.