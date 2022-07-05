Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika
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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı

05.07.2022 11:51
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı İstanbul merkezli 13 ilde yapılan ve operasyon: 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, işadamı Erdal Acar da yakalanmıştı Şüpheliler için yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimler de ifade için...

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan ve operasyon: 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, işadamı Erdal Acar da yakalanmıştı

Şüpheliler için yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimler de ifade için emniyete çağrıldı

İSTANBUL Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. İşadamı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Mayıs aynın 28'inde suç çetelerine ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda işadamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 119 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Liderliğini firari şüpheli İlyas (Alaattin) S.'nin yaptığı çeteye yönelik yürütülen soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Şüpheliler hakkında yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı belirtildi. Önceki gün Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ifade için çağırılan ünlü simalar arasında oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ile birlikte spor yorumcusu Sinan Engin'in bulunduğu öğrenildi. İfadeye çağrılalar arasında şarkıcı Aylin Coşkun'un da olduğu, ancak Coşkun'un ifadeye vermeye emniyete henüz gelmediği öğrenildi. İfadesi alınan Şaşmaz, Petekkaya ve spor yorumcusu Engin'in emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün ayrıldıkları aktarıldı.

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Sarallar operasyonunda Necati Şaşmaz ve Sinan Engin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı Sarallar operasyonunda Necati Şaşmaz ve Sinan Engin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika
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