Saray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Saray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın, Saray ilçesinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Saray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın, Saray ilçesinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Saray Belediyesi ve müftülük öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan kışlık giysi, bakliyat, nakdi yardım ve yiyeceklerin bulunduğu kolilerin yüklendiği kamyon, ilçe meydanında dualarla uğurlandı.

Saray Müftüsü Selman Coşkun, yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Saray Müftülüğü ve Saray Belediyesinin resmi internet sayfası ile sosyal medyadan yapılan yardım çağrılarına vatandaşların kayıtsız kalmadığını söyledi.

İlçe sakinlerinin imkanları ölçüsünde depremzedelere yardımda bulunduğunu aktaran Coşkun, "Din görevlilerimizin öncülüğünde ilçemizdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla 20 bin lira ayni ve 12 bin 400 lira da nakdi yardım toplandı. Depremde ardından hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa dilerim. Elazığ'ın yanındayız. Kampanyaya destek verenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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