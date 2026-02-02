Sarılar Suç Örgütüne Operasyon: Emin Adanur Şikayetçi

BURSA merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik 'Mahzen-32' adlı operasyonda gözaltına alınıp, haklarında dava açılan 5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur müşteki (şikayetçi) olarak dinlendi. Sadece Fehmi A., Ferhat A. Erkan O. ve Onur Y.'den şikayetçi olduğunu belirten Adanur, "Dükkanım borcumdan dolayı aramızdaki anlaşmaya aykırı olarak başka birine devredildi. Bu nedenle bu 4 kişiden şikayetçiyim. Beni kimse Saralların adını kullanarak tehdit etmedi. Saral ailesiyle bir sıkıntı yaşamadım. Zaten Saral ailesi dostumuz olur" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; şüphelilerin, vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, taraf olmadıkları alacak verecek konularında tarafmış gibi gösterip pay talep ettikleri, Bursa dışından getirdikleri 'tetikçiler' aracılığıyla para vermeyi kabul etmeyen kişiler ile iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediklerini, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koyduklarını ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

26 Nisan 2024'te Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışmanın da yaşandığı operasyonda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da olduğu 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 avro ve 2 lüks araç ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, Sarallar'ı İnegöl'e çağırıp birlikte çalıştığı öne sürülen, ilçede 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya T.'nin de (41) bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı. Derya T.'nin piyasadan alacaklarını tahsil edemeyince suç örgütünü İnegöl'e çağırdığı, bir süre sonra da bu kişilerle birlikte çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheli, tutuklandı.

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şüpheliler hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 30'u önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı, sanıklardan bazıları da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

'TEMİNAT OLARAK VERDİĞİM DÜKKANI BAŞKASINA DEVRETMİŞLER'

Duruşmada 28 kişiyi konut satma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, müşteki olarak dinlendi. SEGBİS ile ifade veren Adanur, iddianamede adı geçenlerden sadece Fehmi A., Ferhat A., Erkan O. ve Onur Y. ile aralarında problem olduğunu belirterek, "Bunlarla aramızda ticaret vardı. Bunların oto galerileri vardı, tefecilik yapardı. Fehmi A. ve Ferhat A.'dan yaklaşık 300 milyon lira değerinde çok sayıda araç aldım. Bunları ödeyemeyince 8 daire vermek üzere anlaştık. 2 daireyi devrettim, geri kalan 6 daire için o değerde olan bir dükkanı hatırladığım kadarıyla Ferhat A. adına teminat olarak devrettim. Bunlar sonradan dükkanı başka bir kişiye devretmişler. Daha sonra daireleri de istediler. Ancak ben dükkanı başkasına verdikleri için daireleri devretmeyi reddettim" dedi.

'SARAL AİLESİ İLE SIKINTI YAŞAMADIM'

Bu görüşmeden sonra iş yerine 4-5 kişinin geldiğini söyleyen Adanur, "Bana Fehmi A. ve Ferhat A. ile ticaretimden elimde bulunan 4 milyon 750 bin lira değerindeki senedi kendilerine ödememi, kalan 6 daireyi de teslim etmemi istediler. 'Yoksa sana yapacağımızı biliyoruz' diye tehdit ettiler. Ben kimseye ödeme yapmadım. Mağdur değilim. Bir tek dükkanım borcumdan dolayı aramızdaki anlaşmaya aykırı olarak başka birine devredildi. Bu nedenle bu 4 kişiden şikayetçiyim. Beni kimse Saralların adını kullanarak tehdit etmedi. Saral Ailesi ile bir sıkıntı yaşamadım. Zaten Saral Ailesi dostumuz olur" diye konuştu.

Mahkemeye heyeti, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.