İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

İstanbul\'da şüpheli ölüm! 30\'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi
04.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı feci şekilde can verdi. Anne verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylerken, savcılık 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer'de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Elif Akıncı'nın (45) verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylediği öğrenildi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YoH null YoH null:
    böyle katlı bir sitede oturmanın riskleri cok büyük ve cok tehlikelidir 3 0 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    30 katlı ev mi olur ya. Saçmalık.. Ölen çocuğa Allah rahmet eylesin.. Yazık olmuş gencecik yaşta. 0 0 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Dikkat edin ya Allah rahmet etsin boylr evlerde cocuk bakmak zor balkonu Acik bırakmayın cocuklari yanlız birakmayin lütfen herkes dikkatli olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:36:23. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.