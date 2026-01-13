Sarıyer'de hediye edilen sahte alkolden öldü iddiası; bakkal sahibi tutuklandı - Son Dakika
Sarıyer'de hediye edilen sahte alkolden öldü iddiası; bakkal sahibi tutuklandı

13.01.2026 13:09
İstanbul Sarıyer'de, bakkalın promosyon olarak verdiği alkollü içeceği içen Veyis Baylan hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bakkal sahibi Ali M., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Baylan'ın eşi, eşinin alkolü içtikten sonra rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sarıyer Reşitpaşa'da iddiaya göre bakkal sahibinin hediye ettiği alkolü evde içen Veyis Baylan fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan bakkal sahibi Ali M., "taksirle öldürme" suçundan tutuklanırken, ölüm nedeninin netleşmesi için Adli Tıp raporu bekleniyor.

HEDİYE ALKOLÜ İÇTİ, FENALAŞTI

Olay, 11 Ocak Pazar saat 03.45 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede oturan Veyis Baylan, sokaktaki bakkala gitti. Bakkal sahibi burada Baylan'a alkol hediye etti. Aldığı alkolü evinde içen Baylan daha sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baylan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Veyis Baylan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÖKSÜRMEYE VE KUSMAYA BAŞLADI"

Ölen Veyis Baylan'ın eşi Randa B.'nin (43) polise verdiği ifadede, eşinin 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında evde bakkal tarafından kendisine hediye edilen alkolün yarısını içtiğini, ardından uyuduğunu, gece saatlerinde yataktayken öksürme ve kusma şikayetleriyle fenalaştığını söylediği öğrenildi. Randa B. ifadesinde 112 Acil Servisi aradığını ve eşinin hastaneye kaldırıldığını ardından da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

PROMOSYON KUTUSUNDAKİ ALKOLÜ VERMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bakkalın sahibi Ali M.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan bakkal sahibi Ali M.'nin şirketler tarafından işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Veyis Baylan'a verdiğini söylediği öğrenildi.

ALKOLÜ HEDİYE EDEN BAKKAL TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, Veyis Baylan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

