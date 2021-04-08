Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu

08.04.2021 16:07

Saros Körfezi'nde BOTAŞ tarafından "Saros FSRU Projesi" kapsamında 100 bin zeytin fidanı dikildi.

Saros Körfezi'nde BOTAŞ tarafından "Saros FSRU Projesi" kapsamında 100 bin zeytin fidanı dikildi.

Sazlıdere köyü mevkisinde düzenlenen törende, " Türkiye'nin havasını değiştiriyoruz" ilkesiyle başlatılan proje kapsamında zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

BOTAŞ, "Saros FSRU Projesi" ile hem doğal gaz iletim sistemine hem de doğal bir çevre oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlanıyor.

Sazlıdere'nin yanı sıra Gökçetepe, Mecidiye, Pırnarköy, Yerlisu, Beyköy, Erikli, Yayla ve Danişment köylerine de bu kapsamda zeytin fidanları dikildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, fidan dikme töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 bin zeytin fidanının BOTAŞ sayesinde toprakla buluştuğunu söyledi.

100 bin badem ve 2 milyon lavanta fidanının da sonbaharda dikileceğini belirten Uysal, "Köylümüzün zeytin dikme konusunda bazı kaygıları var, zeytin diktiğinde belki 3,5 yıl gelir alamayacak, buğday ekemeyecek. Bu kaygıları gidermek için lavantalar da gelir getirecek." dedi.

Zeytinin sabrın, dayanıklılığın, direncin ve mitolojide ölümsüzlüğün sembolü olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Zeytin diken gelecek nesillere bırakır, zeytin diken altın gibi bir miras bırakacak. Burada önemli olan, nasıl büyük yangın küçük bir kıvılcımla başlıyorsa 100 bin fidan da 5 yıl içinde 10 milyon fidanın kıvılcımı olacak. Yunanistan'da ve kuzeyde daha soğuk olan iklimde milyonlarca zeytin ağacı var ve çok büyük bir gelir elde ediyorlar. Fakat bu kültür bölgemizde unutturulmuş. Daha önce bu mevki zeytinlikmiş, buralarda Zeytindere diye alanlar varmış. Burası milyonlarca zeytinin Enez'e kadar yetişebileceği bakir bir alan. İnşallah bu kültür BOTAŞ sayesinde başlatıldı."

"Bölge halkına, doğaya ve ülkemize çok yönlü katkı sağlayacağız"

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahit Fidan da Saros FSRU Projesi ile Türkiye'nin enerji güvenliğinin teminat altına alındığını ifade etti.

Temiz enerji ilkesi çerçevesinde BOTAŞ'ın fidan dikme hususunda gerekli tüm çalışmaları yaptığını dile getiren Fidan, "BOTAŞ'ın hayata geçirdiği tüm projeleri gibi Saros FSRU Projesi ile de bölge halkına, doğaya ve ülkemize çok yönlü bir katkı sağlayacağız. Sayın Valimiz, Vali Yardımcımız ve Kaymakamımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, BOTAŞ Kurumsal İletişim Daire Başkanı Erol Elmas, BOTAŞ İnşaat ve Kamulaştırma Başkanı Ercan Aykan Yavuz, köy muhtarları ve şantiye çalışanları da katıldı.

Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu
Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu
Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu
Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu

Saros Körfezi, Türkiye, Edirne, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'nde 100 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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