Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşta diplomasi hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır’la birlikte İslamabad’daki kritik zirvede yer aldı. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde gerilimin düşürülmesi hedeflenirken, İran’ın Pakistan gemilerine Hürmüz’den geçiş izni vermesi dikkat çekti. Gözler, zirveden çıkacak olası uzlaşmaya çevrildi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşta diplomasi trafiği hız kazanırken, Türkiye sürecin merkezinde yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır’dan mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen kritik görüşmelere katıldı.

PAKİSTAN ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temaslarda, İslamabad yönetiminin ABD ile İran arasında mesaj trafiğini sağlayan kilit arabulucu rolü öne çıktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir saatten uzun süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KRİTİK ADIM

İshak Dar, İran’ın Pakistan bayraklı 20 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini duyurdu. Günde iki geminin geçişine olanak tanıyan bu karar, küresel enerji ve ticaret açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

BAKAN FİDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerde aktif rol aldığı ve gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çözüm vurgusu yaptığı öğrenildi. Türkiye’nin, savaşın yayılmasını önlemeye yönelik girişimleri dikkat çekti.

“DİPLOMASİ TEK SEÇENEK”

Bölgede Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarıyla gerilim artarken, İslamabad’daki temaslar “diplomasi ve diyalog için kritik fırsat” olarak değerlendiriliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ABD ile İran arasında doğrudan görüşmenin çok yakında Pakistan’da gerçekleşebileceğini belirtti.

GÖZLER İSLAMABAD’DA

Uzmanlar, görüşmelerden çıkacak olası uzlaşının savaşın seyrini belirleyebileceğini ifade ederken, ABD’nin diplomatik çözüm arayışı mı yoksa zaman kazanma stratejisi mi izlediği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:15:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.