Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşta diplomasi trafiği hız kazanırken, Türkiye sürecin merkezinde yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır’dan mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen kritik görüşmelere katıldı.

PAKİSTAN ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temaslarda, İslamabad yönetiminin ABD ile İran arasında mesaj trafiğini sağlayan kilit arabulucu rolü öne çıktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir saatten uzun süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KRİTİK ADIM

İshak Dar, İran’ın Pakistan bayraklı 20 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini duyurdu. Günde iki geminin geçişine olanak tanıyan bu karar, küresel enerji ve ticaret açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

BAKAN FİDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerde aktif rol aldığı ve gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çözüm vurgusu yaptığı öğrenildi. Türkiye’nin, savaşın yayılmasını önlemeye yönelik girişimleri dikkat çekti.

“DİPLOMASİ TEK SEÇENEK”

Bölgede Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarıyla gerilim artarken, İslamabad’daki temaslar “diplomasi ve diyalog için kritik fırsat” olarak değerlendiriliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ABD ile İran arasında doğrudan görüşmenin çok yakında Pakistan’da gerçekleşebileceğini belirtti.

GÖZLER İSLAMABAD’DA

Uzmanlar, görüşmelerden çıkacak olası uzlaşının savaşın seyrini belirleyebileceğini ifade ederken, ABD’nin diplomatik çözüm arayışı mı yoksa zaman kazanma stratejisi mi izlediği sorusu gündemdeki yerini koruyor.