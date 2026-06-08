Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı - Son Dakika
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Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

08.06.2026 09:24
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İran'ın füze saldırısıyla sarsılan İsrail'de kırmızı alarm verildi. Ülke genelinde tüm okullar tatil edilirken, toplanma alanlarına sıkı kısıtlamalar getirildi ve halka acil durum sığınaklarını anında kullanıma hazır tutmaları çağrısı yapıldı. Gözler, her an hava trafiğine kapatılabilecek olan Ben Gurion Havalimanı'na çevrildi.

İran tarafından İsrail’e yönelik başlatılan füze saldırısı, Orta Doğu'daki gerilimi zirveye taşıdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) acil durum değerlendirmesinin ardından harekete geçen İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülke çapında olağanüstü güvenlik önlemlerini devreye soktu. Kriz masasının aldığı ilk karar doğrultusunda, ülke genelinde eğitime süresiz olarak ara verildi ve tüm okullar kapatıldı.

TOPLANMA ALANLARINA SIKI DENETİM

Sivil can kaybı riskini en aza indirmeyi hedefleyen yetkililer, halkın toplu olarak bulunduğu alanlara yönelik katı kısıtlamalar getirdi. Yeni güvenlik protokolüne göre; açık alanlardaki buluşmalar maksimum 200, kapalı mekanlardaki etkinlikler ise en fazla 500 kişiyle sınırlandırıldı.

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

Ülke genelinde siren sesleri aralıklarla yankılanırken, İsrail İç Cephe Komutanlığı Sözcüsü vatandaşlara hayati bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Halkımızdan, yaşadıkları binalardaki güvenli odaların ve sığınakların anında kullanıma hazır olduğundan emin olmalarını ya da çevrelerindeki en yakın kamu sığınağının yerini derhal öğrenmelerini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

GÖZLAR ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARINDA

Bölgedeki sıcak temas sürerken, gözler uluslararası ulaşım hatlarına çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkenin en büyük hava yolu bağlantı noktası olan Ben Gurion Havalimanı an itibarıyla sivil uçuşlara hizmet vermeye devam ediyor. Buna karşın, artan askeri hareketlilik ve güvenlik tehditleri nedeniyle yetkililerin havalimanını tüm uçuşlara kapatma seçeneğini çok ciddi bir şekilde değerlendirdiği bildiriliyor.

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtıSavaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

Güncel, Gündem, İsrail, Dünya, Tatil, İran, Son Dakika

Son Dakika Gündem Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    İran bugün bombalarla aydınlanır gibime geliyor 0 9 Yanıtla
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