Savcılık İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında harekete geçti - Son Dakika
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İzmir

Savcılık İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında harekete geçti

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İzmir Körfezi'ndeki kirliliğinin gündeme gelmesinin ardından savcılık harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

28.01.2025 19:19  Güncelleme: 19:28
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.

CEZA YAĞDI

Öte yandan bakanlık ekipleri İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu tarafından açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.

Vatandaşların ihbarlarını da anında değerlendiren ekipler önceki gün sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri" üzerine harekete geçti.

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinde oluşan çamur atıklarının Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne döküldüğünü tespit etti. İzmir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uygulandı.

17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Ekipler, İZSU'ya 668 bin 677 TL ceza kesti.

MENEMEN VE ÇİĞLİ'DE ATIK SU ARTIRMA TESİSLERİNE CEZA

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. 23 Ocak'ta, İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza uygulandı.

İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi.

ESKİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ'NE 3 KATI YAPTIRIM

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği tespit edildi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden (AAT) 10 Kasım 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye aldığı Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne (SAİS) gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu. Analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT'ye ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin 755 TL ceza kesildi.

İZMİR'DE 2024 YILINDA 4 BİN 936 DENETİM YAPILDI

İzmir'de 2024 yılında, 188'i İzmir Büyükşehir Başkanlığı katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerine yönelik, 4 bin 748'i sanayi tesislerine yönelik toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 207 işletmeye 119 milyon 954 bin 899 TL idari ceza uygulanırken 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.

Bu cezaların 16 milyon 357 bin 685 TL'si İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 103 milyon 597 bin 214 TL'si ise sanayi tesisleri kesildi. İzmir'de 2024 yılında gerçekleştirilen 9 bin 196 gemi denetiminde ise 12 deniz aracına 961 bin 293 TL ceza uygulandı.

Savcılık İzmir Körfezi\'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında harekete geçti
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Savcılık İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    izmir büyük şehir belediyesi kesinlikle AK PARTİDE olmalı artık izmirin sorunu büyük izmirli bıktı izmirli perişan 28 235 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    maemaradaki fabrikalarida denetkeyin 26 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gayet normaldir bunda şaşılacak ne var 4 21 Yanıtla
  • murat2069:
    ekp oyunları byyyby kurumun icraatı 16 4 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Bakanlık temizlesin .utanmaz adam 13 3 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    CHP her yeri b yaptı ya 5 9 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Şeytanın oyunları bunlar şeytan dünyaya inelim çok olmus 7 0 Yanıtla
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