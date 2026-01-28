Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında

Esra GÜNTEPE/ Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı (58) bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül (19) 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın psikiyatrik ilaç kullanmadığının belirlendiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki talep edildi. Duruşma 8 Nisan'a ertelendi.

Ömerli Mahallesi'ndeki restoranda 3 Eylül saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Can Gül, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'BİLAL İLE PROBLEMLERİ YOKTU'

Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan Bilal Bilgin ile ilgili, hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın eşi Nuran Kayhan, "Eşim bize Bilal ile problemleri olduğundan bahsetmedi. Bilal ile arasında bir problem yoktu" dedi.

'BEN ÇEVREDEN MAKTÜLÜ SEVMEDİĞİNİ DUYDUM'

Tanık Ege Altunışıkoğlu, "Ben sanığı mahalleden tanırım olaydan önce son zamanlarda psikolojik olarak kötü durumdaydı. Kendisini parkta görürdüm kendi kendine konuşurdu. Maktül ile ilgili aramızda sanık ile aramızda bir konuşma geçmedi. Ben çevreden maktülü sevmediğini duydum. Ancak zarar vereceğini söylediği beyanlarını duymadım. Ben sanığın uyuşturucu madde kullandığını çevreden duydum ama şahit olmadım" dedi.

'UYUŞTURUCU MADDE DAHİL FARKLI ALIŞKANLIKLARI OLDUĞUNU DUYDUM'

Tanık Emircan Kulaç, "Sanık benim ilkokuldan arkadaşım olur. Kendisi ile olaydan yaklaşık 2 yıl önce görüşmeyi kestim. Uyuşturucu madde dahil farklı alışkanlıkları olduğunu duydum. Olaydan 6 ay önce bir parkta kendi kendine oturup konuşuyordu. Kendisi ile bir diyalogum olmadı. O dönemde kendisi ile görüşenler, o beni yaktı bende onu yakacağım dediğini söylüyorlardı" dedi.

'DENGESİZLİĞİ VARDI'

Tanık Celal Uygun, "Olay günü ilgili işletmeye arkadaş grubumuz ile yemek yemeye gitmiştik. Maktül de masamıza geldi. Bir müddet bizimle oturdu, ardından kalktı. Mutfağa yöneldi. Bir süre sonra içeriden bağrışma ve cam kırılma sesi geldi. Olayı görmedim. Sanıkta onun yanında elinde bıçakla duruyordu. Ne yaptın diye kendisine serzenişte bulundum. Sanıkta o haketti diye cevap verdi, zaten o sırada da jandarma ekipleri geldi. Sanığın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ama dengesizliği vardı" kaydetti.

Maktülün Avukatı, "Sanık hakkında şikayetimiz devam etmektedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme suçlarından cezai ehliyeti bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki talebi için cezaevine müzekkere yazdırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan Çarşamba gününe erteledi.