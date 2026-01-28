Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında

Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında
28.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül'ün duruşması devam etti, cezai ehliyeti incelenecek.

Esra GÜNTEPE/ Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı (58) bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül (19) 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın psikiyatrik ilaç kullanmadığının belirlendiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki talep edildi. Duruşma 8 Nisan'a ertelendi.

Ömerli Mahallesi'ndeki restoranda 3 Eylül saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Can Gül, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'BİLAL İLE PROBLEMLERİ YOKTU'

Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan Bilal Bilgin ile ilgili, hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın eşi Nuran Kayhan, "Eşim bize Bilal ile problemleri olduğundan bahsetmedi. Bilal ile arasında bir problem yoktu" dedi.

'BEN ÇEVREDEN MAKTÜLÜ SEVMEDİĞİNİ DUYDUM'

Tanık Ege Altunışıkoğlu, "Ben sanığı mahalleden tanırım olaydan önce son zamanlarda psikolojik olarak kötü durumdaydı. Kendisini parkta görürdüm kendi kendine konuşurdu. Maktül ile ilgili aramızda sanık ile aramızda bir konuşma geçmedi. Ben çevreden maktülü sevmediğini duydum. Ancak zarar vereceğini söylediği beyanlarını duymadım. Ben sanığın uyuşturucu madde kullandığını çevreden duydum ama şahit olmadım" dedi.

'UYUŞTURUCU MADDE DAHİL FARKLI ALIŞKANLIKLARI OLDUĞUNU DUYDUM'

Tanık Emircan Kulaç, "Sanık benim ilkokuldan arkadaşım olur. Kendisi ile olaydan yaklaşık 2 yıl önce görüşmeyi kestim. Uyuşturucu madde dahil farklı alışkanlıkları olduğunu duydum. Olaydan 6 ay önce bir parkta kendi kendine oturup konuşuyordu. Kendisi ile bir diyalogum olmadı. O dönemde kendisi ile görüşenler, o beni yaktı bende onu yakacağım dediğini söylüyorlardı" dedi.

'DENGESİZLİĞİ VARDI'

Tanık Celal Uygun, "Olay günü ilgili işletmeye arkadaş grubumuz ile yemek yemeye gitmiştik. Maktül de masamıza geldi. Bir müddet bizimle oturdu, ardından kalktı. Mutfağa yöneldi. Bir süre sonra içeriden bağrışma ve cam kırılma sesi geldi. Olayı görmedim. Sanıkta onun yanında elinde bıçakla duruyordu. Ne yaptın diye kendisine serzenişte bulundum. Sanıkta o haketti diye cevap verdi, zaten o sırada da jandarma ekipleri geldi. Sanığın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ama dengesizliği vardı" kaydetti.

Maktülün Avukatı, "Sanık hakkında şikayetimiz devam etmektedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme suçlarından cezai ehliyeti bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki talebi için cezaevine müzekkere yazdırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan Çarşamba gününe erteledi.

Kaynak: DHA

Kayhan, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

13:18
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
13:06
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:50:08. #7.11#
SON DAKİKA: Savcıyı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tekrar Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.