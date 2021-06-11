Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Gücü olmayan ve kullanmayan milletler ayakta kalamazlar" - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Gücü olmayan ve kullanmayan milletler ayakta kalamazlar"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,

"Son dönemlerde ARGE ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynak hatırı sayılır miktarda attırdı"

"Bugün 750'e aşkın projemiz var, bunun yarısından başkasını son 5 yıl içerisinde başlattık"

"Eğer muhtaçlık durumda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlar adına yaptığımız girişimlerin hiç birini yapamaz hale gelirdik"

"Milli gücü oluşturan en önemli unsur, insandır. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konudur"

ELAZIĞ - Amaçlarının bilim ve teknolojide yenilik kapasitesini yükselterek ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını sağlamak olduğunu belirten Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Son dönemlerde ARGE ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynak hatırı sayılır miktarda attırıldı. Bugün 750'ye aşkın projemiz var. Bunun yarısından başkasını son 5 yıl içerisinde başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ'a geldi. Valilik ve Fırat Üniversitesi olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Demir, Fırat Üniversitesi TEKNOKENT'te savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi.

Amaçları hakkında bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak amacımız, bilim teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını sağlamaktır. Bu mücadelede atılmaya çalışan çeşitli çelmelerin ve engelleri aşarak hedefe ulaşmaya sağlamaktır. Bu teknoloji yolculuğunda savunma sanayi konusunda ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konularda mesafe alırken, bunun ayrılmaz bir parçası olan sanayi ve teknoloji derinliği, ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesi katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde ARGE ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynak hatırı sayılır miktarda attırdı. Bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün 750'yi aşkın projemiz var"

Proje sayılarında oldukça yüksek rakamlara ulaştıklarını vurgulayan Demir, "Bugün 750'ye aşkın projemiz var. Bunun yarısından başkasını son 5 yıl içerisinde başlattık. Sektör olarak yaptığımız ARGE çalışmalarımızın en büyük gayelerinden biride verimliliğimizi artırmaktır. Savunma sanayi genelde önemli kaynaklar isteyen ve pahalı bir sektördür. Ülkemizin kıt kaynaklarını burada kullanırken de en verimli, etkin ve katma değeri yüksek şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gücü olmayan ve kullanmayan milletler ayakta kalamazlar. Özellikle milli gücü yüksek olmak, ele güne muhtaç olmamak bu konuda çok önemlidir. Son zamanlarda eğer bu muhtaçlık durumda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlar adına yaptığımız girişimlerin hiç birini yapamaz hale gelirdik. Milli gücü oluşturan en önemli unsur, insandır. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konudur. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bu nüfusumuzu bilgi ile yetkinliği ile donatmak çok önemlidir. Bugün üniversitemiz ve TEKNO parkımız bu konuda yine önemli katma değerler olmasını beklediğimi kuruluşlardır. Nitelikli insan kaynağı oluşturmak üzere çeşitli kurumlarımız sektörlerimiz, önemli faaliyetler bulunuyorlar. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bir dizi çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Savunma Sanayi Akademisi, Vizyonel Genç, Meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarında bu tür çalışmaları devam ettiriyoruz. Olumlu sonuçlar almaya başladık" şeklinde konuştu.

"Şuan ilk yüzde 7 firmamız var"

Ülkenin askeri ve sivil teknolojilerin genişleyeceğini dile getiren Demir, "Bunu daha da ileri kademeye taşıyacak hamleler yapabilmesi için bizlerin 2017 yılından beri Robotik insanız ve otonom araçlar geliştirme yarışmaları düzenliyoruz. Ülkemizde oldukça geniş ses getiren ve yankı bulan TEKNOFEST faaliyetlerinde başlangıçtan beri en önemli katılımcılarından ve destekleyicilerinden birisi başkanlığımızdır. Gençlerimizin çeşitli alanlarında ki fikirlerini ve kabiliyetlerin bu yarışmalar neticesinde görmüş oluyoruz. Temel amacımız insan kaynakları verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği küresel güç Türkiye vizyonu doğrultusunda milli teknoloji hamlesine katkı vermektir. Türk savunma sanayi bugün geldiği noktada, gemilerimizi, helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, insansız hava araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimiz, uydu çalışmalarımızı, çeşitli alt kademe motor çalışmalarımız devam ettirmek için bu alanda önemli sonuçlar almaktayız. Fakat bu çalışmaları yaparken geleceğin teknolojilerini ıskalamamak adına önemli faaliyetler yapmak gerekiyor. Bugün içten yanmalı motorlar geliştirmeye çalışırken, gelecekte oluşacak motor ve güç sistemi teknolojilerini kaçırmamak gerekiyor. Gelecekte ortaya çıkacak çeşitli malzemelerin neler olduğuna dair çalışmaları ıskalamamak, önümüzde bambaşka bir dünyanın geldiğini gördüğümüz bu aşamada çalışmaları devam ediyor. Artık bir ülkenin savunması sadece silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin değil, ülkenin tüm sisteminin, enerji, iletişim, alt yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirilmesi gibi bir dizi konu ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer almaktadır. Salgın sürecinde de gördüğümüz gibi bir virüs tüm dünyayı dize getirebilmektedir. Bunların hepsinin biri ile bağlantılı olarak düşünülmesi, ülkenin geleceğini ve güvenliğinin ele alınması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketler arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şuan ilk yüzde 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde dereceler yükseltilmesi, ihracat imkanlarının artırılması, savunma sanayinin belirli alanlarının kazanması bu dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olması amacımızdır" diye kaydetti.

Programa, Demir'in yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil,, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve firma yetkilileri katıldı.