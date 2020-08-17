Sayan'dan Başkan Adayı Biden'ın Açıklamalarına Sert Tepki - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın "Parlamento kurulumunda yer almak isteyen Kürt halkını desteklemiş olduğumuzu açıkça belirtmeliyiz" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'Bunların ağababaları biz Kürtleri iyi tanır'

Biden'ın özellikle Kürtleri desteklemekten bahsedip, bir İngiliz subayın "Olmuyor, yapamadım. Kürtlerle Türkleri birbirinden ayıramadım" dediği sözleri hatırlatan Sayan, "Biden ya tarihi bilmiyor, ya Kürtleri tanımıyor, ya da aklınca Kürtleri kandırmaya çalışıyor. Bunların ağababaları biz Kürtleri iyi tanır. Selahaddin Eyyubi'nin ruhu bu topraklarda yaşıyor. Kudüs'te Şam'da Mısır'da Selahattin'den aman dilediler af dilediler. Tarih tekerrür edecek." dedi.

Kürtler ile Türklerin birçok alanda omuz omuza savaştığını söyleyen Savcı Sayan, Kürtlerin Biden'ın kuklası olmadığını ifade etti. Biden'ın amacının Kürtlere devlet kurdurmak olmadığını bu açıklamalarla Kürtleri kullanarak Doğu'yu Ermenistan'a Güneydoğu'yu ise İsrail'e vermek istediklerini belirten Sayan, "Bunlar Selahattin'in torunlarına iki bin yıllık kin besliyor. Kürtleri ilk yok etmeye çalışacak ilk Ortadoğu'dan sürmeye çalışacak yine bu haçlı zihniyetidir. İngiliz ajan Lavrens Şam'da Selahattin Eyyubi'nin mezarını tekmeleyip kalk biz geldik diyordu. Netice yine yenildiler. Bizim halkımız savaşarak bu toprakları kaza dedelerinin mezarını günün iç ve dış Lavrens'lerine tekmeletmez. Bu toprakların umudu liderlerini de bu hainlere yedirmez. Hainlere karşı parti farkı gözetmeksizin direneceğiz." şeklinde konuştu. - AĞRI