Schneider Electric, "Çeşitlilik Liderleri" listesinde genel sıralamada 27'nci oldu - Son Dakika

Schneider Electric, "Çeşitlilik Liderleri" listesinde genel sıralamada 27'nci oldu

22.02.2021 13:53
Schneider Electric,

Schneider Electric, Avrupa çapında 850 şirketin değerlendirildiği "Financial Times Gazetesi Çeşitlilik Liderleri" listesinde genel sıralamada 27'nci, sanayi kategorisinde ise 2'nci sıraya yükseldi.

Schneider Electric, Avrupa çapında 850 şirketin değerlendirildiği "Financial Times Gazetesi Çeşitlilik Liderleri" listesinde genel sıralamada 27'nci, sanayi kategorisinde ise 2'nci sıraya yükseldi.

Şirket açıklamasına göre, Avrupa'da; Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Norveç de dahil 16 ülkedeki 850 şirketin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan listede Schneider Electric, geçen yıla kıyasla yükselerek genel sıralamada 27'nci ve kendi alanı olan sanayi sektöründe 2'nci sırada yer aldı. Enerji yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümü alanında hizmet veren Schneider Electric, aynı listede yer alan "Çeşitlilik ve Katılımcılık Alanı"nda da üst üste 2 yıl "En İyi 50" arasına girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global İnsan Kaynakları Direktörü Charise Le, "Financial Times Gazetesi Çeşitlilik Liderleri" listesinde tekrar yer almanın önemli olduğunu belirterek, "Schneider Electric, önemli bir işveren olarak sorumluluklarını ciddiye alıyor, herkes için her yerde eşit fırsatlar yaratıyor, çalışanlarına katılımcı bir ortam sunuyor. Bu listede en yukarıdaki şirketler arasında yer almak, çalışanlarımız ve toplum adına çeşitlilik ve katılım için çalışmak bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Sıralama, 6 ülkede en az 250 çalışana sahip şirketleri kapsıyor

"Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2021" listesi, şirketleri, cinsiyet ve engellilik dengesi de dahil her türlü çeşitliliği teşvikleri, her türlü cinsel yönelime ve toplumu yansıtan etnik ve sosyal yapılara açık olmaları anlamında değerlendiriyor. Sıralama Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'yi içeren 16 ülkede en az 250 çalışana sahip şirketleri kapsıyor ve bu şirketlerde çalışan 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bağımsız bir anket sonucu oluşturuluyor.

Listenin analizi, ayrıca insan kaynakları ve işe alma uzmanlarının görüşleri alınarak daha da derinleştiriliyor. Anket katılımcılarına, işverenlerinin yaş, cinsiyet, etnisite, engellilik ve cinsel yönelim gibi bazı alanlarda çeşitliliği ne ölçüde teşvik ettikleri soruluyor, sektörlerindeki diğer önemli aktörleri aynı kapsamlarda değerlendirmeleri isteniyor. En yüksek puan alan 850 şirket, "Çeşitlilik Liderleri 2021" listesine dahil ediliyor.

Schneider Electric, "Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2021" listesinin yanı sıra çeşitlilik ve katılımcılık kültürü yaratmaya yönelik taahhütleriyle başka prestijli ödüller de aldı. Şirket, yakın zamanda çalışanlar için daha insani çalışma alanları yaratan şirketlere verilen "WorkHuman Sertifikalı Şirket" olarak da seçildi. Ayrıca, cinsiyet ve diğer çeşitlilikleri ölçmek üzere şirketler dahilinde bir dizi temel performans göstergesinin (KPI) kullanılmasını teşvik eden Cinsiyet ve Çeşitlilik KPI İş Birliği'ne de katılan Schneider Electric, dünyadaki tüm sektörlerde cinsiyet eşitliği performansının değerlendirildiği 2020 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde de art arda 3'üncü yıl yer aldı.

Financial Times, England, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, 'Çeşitlilik Liderleri' listesinde genel sıralamada 27'nci oldu - Son Dakika Ekonomi


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