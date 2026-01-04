Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı - Son Dakika
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

04.01.2026 14:31
Suriye ordusuna entegre olması için yıl sonuna kadar süre dolan SDG terör örgütü elebaşı ve diğer terör yöneticilerinin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle görüşmeye başladığı belirtildi. SDG'nin beklenen adımı atmaması halinde Suriye ordusunun düzenleyeceği operasyona Türkiye'nin de destek vereceği ifade ediliyor.

Terör örgütü SDG, askeri entegrasyon sürecine yönelik olarak, elebaşı Mazlum Abdi ve diğer sözde yöneticilerin yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

SURİYE ORDUSU, SDG İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜ

Terör örgütü SDG, askeri entegrasyon sürecine yönelik görüşmeler kapsamında terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile diğer sözde yöneticiler Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Suriye devlet televizyonu ise görüşmelerden sonuç çıkmadığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

10 Mart mutabakatını hatırlatan güvenlik kaynakları, şartların yerine getirilmemesi halinde Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtmişti.

ERDOĞAN: 10 MART MUTABAKATINA UYULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda dikkat çeken bir mesaj vermişti. Erdoğan "10 Mart Mutabakatı'nın mutlaka uygulanması gerekiyor. İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜLER: HİÇBİR TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Güler'den de Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik dikkat çeken bir uyarı gelmişti. Yaşar Güler "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" demişti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması gerektiğini belirten Güler, "Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz." diye konuşmuştu. Güler, hangi isim altında olursa olsun bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasının devamına izin verilmeyeceğini söylemişti. Güler, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir" demişti.

BÖLGEYE 80 BİN KİŞİLİK ORDU GÖNDERİLECEK

Suriye ordusu ise terör örgütü PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Mutabakata varılan anlaşma maddeleri şöyleydi:

"-Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

-Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

-Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

-Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

-Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

-Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

-Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

-Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."

Kaynak: ANKA

