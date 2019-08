Seçer: "Belediye ile vatandaş işbirliği önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işletmesi Denizkızı Turizm A.Ş.'de bulunan Kocahasanlı, Ayaş Yemişkumu, mavi bayraklı sahillerden Kızkalesi ve Susanoğlu, Yapraklıkoy ile Zincirlikuyu Halk Plajlarında tatilciler ile bir araya gelerek, keyifli bir hafta sonu geçirdi.



Gençlerin daveti üzerine ilk gittiği yer olan Kocahasanlı Halk Plajında kelime oyununa katılan Başkan Seçer, gençlerin kendisine anlattığı kelimeleri tek tek tahmin etmeye çalıştı ve eğlenceli vakit geçirdi. Kocahasanlı Halk Plajında tatilini Mersin sahillerinde geçiren bir genç kız ile tavla oynayan Başkan Seçer, Kızkalesi Halk Plajında da bir genç ile tavla attı.



Kampçılar ve sahillere çadır kuran tatilciler ile sohbet eden Seçer, kendisini çadırlarına davet eden vatandaşları kırmadı. Güneşlenenlerle ve denizin, sahilin, kumun tadını çıkaranlarla tek tek sohbet eden Seçer, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi. Kendisi ile birlikte sahilleri gezen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Denizkızı Turizm A.Ş. yetkililerinden de bilgiler alan Başkan Seçer, Mersin'i daha iyi noktalara getireceklerini ifade etti.



Gençler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, gittiği her noktada yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi'nden Ayaş Yemişkumu'na denize gelen Emine Bekar ile de sohbet etti. Başkan Seçer'i karşısında görünce mutlu olan ve Seçer'e sarılıp öpen Emine Teyze, kendisine üzüm ikram etti.



"Mersin keyifli ve şirin bir kent"



Bayram öncesinde hem televizyon ekranlarından hem de sosyal medya hesaplarından, komşu illerden yurttaşları bayram tatillerini geçirmek üzere Mersin'e davet ettiğini hatırlatan Seçer, "Mersin'in keyifli, şirin bir kent olduğunu, güvenli bir kent olduğunu, son derece ucuz bir kent olduğunu söylemiştim. Birçok vatandaşımız da bu davetimize icabet etmiş görüyorum. Çünkü son derece yoğun bir araç ve insan trafiği var. Bunlar önemli. Tabii gözlemlediğimiz bazı hususlar var. Bunlara belediye olarak daha itina göstereceğiz. Belki bu yaz sezonunda biraz onlara müdahalede geç kalmış olabiliriz ama takdir edersiniz ki, nisan ayında seçildik, göreve geldik. Son derece belirli hizmetler verme açısından kısa bir süre.



Bu bir bahane veya gerekçe değil ama gerçek böyle. Çok kısa sürede eksiklerimizi gidereceğiz, gelecek sezon daha güzel bir tatil yapma, hafta sonlarını güzel geçirme imkanı sunacağız" dedi.



Seçer, yeni göreve gelmelerine rağmen çok önemli kararlar aldıklarından da bahsederek, "Bunları uygulamaya koyduk. Bu plajları Denizkızı şirketimiz işletiyor. Burada bir revizyona gittik. Yönetim değişikliği, personel değişikliği yaptık. Değişik bazı etkinlikler, uygulamalar koyduk. Örneğin hafta sonları bazı önemli plajlarımızda yaz konserlerini başlattık. Bu çok güzel bir etkinlik. Çok güzel dönüşler alıyorum. Bizim Kent Orkestramız var ve son derece güçlü enstrümanlar var. Biliyorsunuz güzel sanatçılarımız var. Bunlar vatandaşlarımıza konserler verdiler. Bir yaz süresi boyunca. Çok keyifli anlar ve saatler yaşandı. Bunların yansımaları bana olumlu geldikçe ben de tabii ki mutlu oldum" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi olarak özelikle temizliğe çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi: "Temizliği çok önemsiyorum. Medeni bir toplumun başta riayet etmesi gereken en önemli konuların başında temizlik geliyor. Biz belediyeler elbette görevimizi yapacağız, temizliğe önem vereceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Sahilde oturup çekirdek çitlemek, onları kumun üzerine atmak, sigara izmaritlerini kumun üzerine atmak, çöplerini, su şişelerini ya da içtikleri diğer içeceklerin poşetlerini etrafa saçmak, gerçekten medeni topluma yakışmıyor. Dolayısıyla bu konuda hassasiyet sahibi yurttaşlarımızın bizlere yardımcı olması gerekiyor."



"Önümüzdeki yıllara daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir ortam hazırlayacağız"



Belediye ile vatandaş işbirliğinin önemine dikkat çeken Seçer, "Pırıl pırıl, yemyeşil olmamız lazım. Her taraf çiçek, böcek, ağaç olmalı. Doğaya, hayvana, bitkiye, börtüye, böceğe değer vermemiz lazım. Bu topyekun bir toplum hassasiyetini gerektiren bir durum. Sadece belediyenin bu konudaki alacağı tedbirler yeterli olmaz. Bunları zaman içerisinde tabii ki çözeceğiz. Önümüzdeki yıllar daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir ortam hazırlayacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Belediye ile vatandaş işbirliği son derece önemli. Buranın en büyük sorunu özellikle Erdemli'den Anamur'a kadar kanalizasyon sorunu, arıtma sorunu, temiz içme suyuna erişim sorunu. Mersin, Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip ya da en uzun sahil şeritlerinden bir tanesine sahip. 320 kilometre sahilimiz var. Bu sahillerimizde de yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında önemli fark ortaya çıkıyor" diye konuştu.



"Umut ediyorum Mersin'i daha güzel noktalara getireceğiz"



Erdemli'den Tarsus'a kadar olan bölgelerde kanalizasyon ve arıtma sorununun büyük bir oranda giderildiğinden ve eksik kalan tarafların da hızla tamamlanacağından söz eden Seçer, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası, idari sınırların belediye sınırları olma yasası 2014 yılından bu yana yürürlükte ve o günden bugüne de belediyeler bütün bu hinterlanda, Anamur'dan Tarsus'a kadar eski statüsü ile köylerine, merkez mahallelerine bütün bu bölgelere hizmet götürmek zorunda. Geriden gelen hizmet noksanlığını da bizim süratle gidermemiz lazım. Bizim ilk 5 yıllık yönetim anlayışımızda Erdemli'den Anamur'a kadar olan sahil şeridinde kanalizasyon sorunu, altyapı sorunu, arıtma sorunu, yol sorunu, özellikle yayla yolları ve kırsal mahalle yolları, bunların çözümü için önemli emek harcayacağız. Bütçe ayıracağız. Erdemli'den daha doğuya, Tarsus'a kadar olan bölgelerde kanalizasyon ve arıtma sorunumuz büyük bir oranda giderildi. Bizim dönemimizde eksik kalan taraflar da tamamlanacak. Umut ediyorum Mersin'i daha güzel noktalara getireceğiz, tartışmasız. Bu coğrafya, bu şehir bize önemli imkanlar sunuyor. Çok değerli potansiyel taşıyor. İnanılmaz doğal güzelliklere, tarihi, kültürel mirasa, birikime sahip. İnsan kaynağı çok değerli, çok güzel. Çalışkan bir şehiriz. İnsanlarımız çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden, burada insanları görmeniz mümkün. Değişik etnik yapılardan, değişik inanç gruplarından, rengarenk bir renk cümbüşü adeta. Bize çok değerli ve önemli imkanlar sunuyor. Biz de bu kente layık bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Çok daha güzel hizmetlerin altına imza atacağız." - MERSİN

