"Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul etmez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokratik seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul etmez. Demokrasi, oyları sayanların değil oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır. 23 Haziran'da çıkan sonuç ne olursa olsun, milletimize tabi olacağız." dedi.

Küçükçekmece'de İç Anadolu sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Oktay, göreve geldikleri ilk günden bu yana Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, milli birlik ve beraberliği ön planda tutarak ülkeye katkı vermek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Oktay, "Yaptığımız her çalışmada, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsamanın, öncelikle gönüllere girmenin önemine inandık ve daima hak temelli bir hizmet anlayışıyla hareket ettik.

Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi yönünde atılan tüm adımlar, aziz milletimizin, yani sizlerin kararlılığının ve güçlü iradesinin bir yansımasıdır.

Bugüne kadar destek vererek, dua ederek Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde payı olan, Anadolu uhuvvetinin temsilcileri, siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

23 Haziran seçimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbullu olmanın 16 milyon ferdi olan büyük bir aileye mensup olmak anlamına geldiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamberimizin müjdesi, ecdadımızın emaneti bu aziz şehirde yaşamak, İstanbul'un geçmişine ve yarınına ilişkin sorumluluk taşımayı gerektirir.

Bizim de bu büyük ailenin parçası olan her bir vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşamını sürdürmesini sağlamak da boynumuzun borcudur.

Bildiğiniz gibi, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi yönünde karar aldı.

Biz bu süreçte, milletimizin hakkını, hukukunu korumak için hukuk çerçevesinde çetin bir mücadele verdik. Vermeye de devam ediyoruz.

Demokratik seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul etmez.

Demokrasi, oyları sayanların değil oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır.

23 Haziran'da çıkan sonuç ne olursa olsun, milletimize tabi olacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki 3 hafta boyunca işte bu gerçekleri ve İstanbul'a dair hayallerimizi tüm İstanbullulara anlatacak; yani hep yaptığımız gibi yine hizmetlerimizi, projelerimizi ve planlarımızı konuşuyor olacağız."

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu dile getiren Oktay, Yıldırım'ın İstanbul'a yaptığı ve yapacağı hizmetleri aktararak, üretimin lokomotif şehri İstanbul'un yatırımcılar için daha cazip hale getirileceğini ifade etti.

İstanbul'un değerine değer katacaklarını dile getiren Oktay, "Yatırım demek istihdam demek; İstanbul'da yeni istihdam imkanları oluşturmak için özel sektörümüze teşvikler vermeyi sürdüreceğiz. İyi günde de kötü günde de sıkıntımız veya güzel bir konu varsa da bunu milletimizle paylaşırız. Milletimizle beraber çözüm yolları buluruz. Önümüzde kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın, içeride veya dışarıda... Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, biz bu projeleri hayata geçmesinde engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Seçim tekrarlarının dünyanın her yerinde normal olduğunu ifade eden Fuat Oktay, "Dünyanın her yerinde seçimlerin tekrarlandığı, hatta iki yıl sonrasında bile başbakan, cumhurbaşkanı seçimlerinin tekrarlandığı bir dünyada Türkiye'de de başka yerlerde seçimlerin tekrarlandığı bir ortamda İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına bütün dünyanın odaklanması hayra alamet değildir. Bizim milletimiz bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Türkiye'yi ve İstanbul'u bu kadar yakın markaja altına almak isteyenlere gerekli cevabı sizler 23 Haziran'da vereceksiniz." diye konuştu.

Milleti "Türkiye" ortak paydasında buluşturmaya devam edeceklerini, bunun önüne çıkarılacak engellere de müsaade etmeyeceklerini belirten Oktay, makamların en yücesinin, milletin gönlündeki yer olduğunun dile getirerek, birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti.

Pençe Operasyonunda ve sınırların içinde dışında Türkiye'nin güvenliği, milletin huzuru için vazifede olan tüm güvenlik güçlerine Allah'tan yardım dileyen Oktay, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

