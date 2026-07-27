Seda Sayan\'dan çok konuşulacak "Haluk Levent" açıklaması

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, konuyla ilgili net ifadeler kullandı.

"ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK BİR KADINIM"

Alışveriş yaptığı sırada ayaküstü gazetecilere konuşan Sayan, "Ben AHBAP’a bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent'i de önceden tanıdığım için bağışımı her zaman devletimin önerdiği yerlere yaptım." dedi.