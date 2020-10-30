Seferihisar açıklarındaki deprem Bodrum'da da hissedildi - Son Dakika

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da da hissedildi.

Muğla ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar ev ile iş yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.

Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."