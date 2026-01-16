Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kerpiç evde meydana gelen yangında, yaşlı bir kadın kedisini kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarılan kadın ve yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ALEVLER KISA SÜREDE EVİ SARDI

Yangın, sabah saatlerinde Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple yükselen alevler kısa sürede evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yardıma koştu.

YAŞLI KADIN, KEDİSİ İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALMAYA ÇALIŞTI

Yangın esnasında evden çıkan yaşlı kadın, kedisinin içeride kaldığını fark edince çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen tekrar alevlerin arasına girdi. Yaşlı kadının yoğun duman ve ateşin içerisine girmesi üzerine mahalle sakinleri seferber oldu. İçeri giren komşuları, yaşlı kadını tutarak zorla dışarı çıkarmayı başardı.

Kadını güvenli bölgeye alan vatandaşlar, bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.