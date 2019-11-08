Son Dakika Haberleri: Şehit Babası Osman Taş: "İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini...
Son Dakika Güncel Şehit Babası Osman Taş: 'İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini...

Şehit Babası Osman Taş: "İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini...

7 saat önce

Kayseri'de 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen kanlı eylemin faillerinin etkisiz hale getirildiğinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulması sonrası konuşan Kırşehirli Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş'ın babası Osman Taş, "Allah devletimizden,...

Şehit Babası Osman Taş:

Kayseri'de 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen kanlı eylemin faillerinin etkisiz hale getirildiğinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulması sonrası konuşan Kırşehirli Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş'ın babası Osman Taş, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kayseri'de ki patlama sonrası İçişleri Bakanlığı bu işin peşini bırakmadı. Teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini söylemişti"dedi.


Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden Şehit babası, Osman Taş, açıklamasında; "Teröristler yakalandı. Öldürüldü. Bizlerin içi bir nebze olsun rahatladı. Devletimiz bölünmeye çalışılıyor. Allah, düşmanlarımıza fırsat vermesin. Şehitlik mertebesi büyük bir mertebe bizlerde bu mertebeye layık olmaya çalışıyoruz"dedi.


2 Çocuğum daha var, gerekirse devlete feda etmeye razıyım


Oğlu, Ahmet Taş, şehit olduktan sonra 2 çocuğunu daha devlete şehit etmekten çekinmeyeceğini anlatan Şehit Babası TAş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Allah, vatanımızı elimizden almasın. Başka ailelerin ciğeri yanmasın diyorum. Zor bir süreçteyiz. Allah, vatanımıza, milletimize yardım etsin. İçişleri Bakanımıza Şehit Babası olarak teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun"


Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş, Kayseri'de 17 Aralık, tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden "Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı" diye duyurmuştu. - KIRŞEHİR

Süleyman Soylu, Ahmet Taş, Osman Taş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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