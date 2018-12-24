Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

32 dakika önce

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mevlit okutuldu.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mevlit okutuldu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin koordinasyonunda Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi'nde düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, başta Verdi olmak üzere tüm şehitler için mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, burada yaptığı açıklamada, Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'nin 11 Aralık'ta menfur bir saldırı sonucu şehit düştüğünü anımsatarak Türkiye'deki bu elim hadisenin, "gönül coğrafyası" olarak nitelendirdiği Üsküp'te de yankı bulduğunu söyledi.

Alkan, "Buradaki soydaşlarımız, dindaşlarımız bu acıyı paylaşmak üzere bugün onun (Şehit Emniyet Müdürü Verdi) ve bütün şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif okutmayı ve Kur'an tilaveti yapmayı arzu etti." ifadelerini kullandı.

Alkan, şehit edilen Verdi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Türkiye, Üsküp, Güncel
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